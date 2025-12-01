 Перейти к основному контенту
Общество
0

Суд в Москве запретил публиковать объявления о поиске официантов-славян

Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Савеловский суд Москвы заблокировал объявление в социальной сети «ВКонтакте» о наборе официантов славянского происхождения, говорится в тексте решения суда, сообщил ТАСС.

«Признать информацию, распространяемую посредством сети Интернет по электронному адресу <...> [далее написала ссылка] информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — сказано в документе.

Иск с требованием запретить публиковать упомянутое выше объявление подала Савеловская межрайонная прокуратура «в адрес в интересах неопределенного круга лиц».

«РИА Новости» узнало о запрете объявлений о найме с пометкой «для славян»
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В документе говорится, что прокуратура обнаружила в сообществе «ВКонтакте» объявление о поиске официантов, где одним из требований было «исключительно славянское происхождение». Считая это дискриминацией и угрозой межнациональному согласию, ведомство потребовало в суде заблокировать текст объявления.

Суды в Москве не в первый раз блокируют похожие объявления. Так, в феврале—марте суды запретили несколько размещенных вакансий с формулировкой «только для славян». Среди нанимаемых должностей — строители, повар, няня и другие.

Софья Полковникова
официанты запрет дискриминация
