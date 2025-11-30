Video

Турецкая компания Baykar провела успешные испытания беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma, который сбил самолет-мишень с реактивным двигателем ракетой класса «воздух — воздух». Об этом сообщается в пресс-релизе производителя.

Испытания проходили на полигоне над Синопом. Высокоскоростной самолет-мишень был обнаружен радаром ASELSAN MURAD AESA, интегрированным в беспилотник. После захвата цели Bayraktar Kızılelma выпустил ракету GÖKDOĞAN BVR, которая поразила цель с «абсолютной точностью».

Во время испытаний беспилотный истребитель сопровождали пять пилотируемых истребителей F-16 и другой турецкий БПЛА Akıncı. Производитель отмечает, что Bayraktar Kızılelma может обнаруживать вражеские самолеты на больших расстояниях благодаря передовым радарам, работая по концепции «видеть, пока его не видят, наносить удар, не будучи атакованным».

В Baykar утверждают, что это беспрецедентное событие в мировой авиации. «Ни одна другая беспилотная платформа не смогла до сих пор успешно осуществить удар по объекту в воздухе. Kızılelma стала первой и единственной беспилотной платформой в мире, продемонстрировавшей способность нанести удар «воздух — воздух», — заявили в компании.

Однако ранее тестирование беспилотников-истребителей на воздушных целях проводилось неоднократно. Так, в сентябре 2018 года американский БПЛА MQ-9 Reaper во время испытаний с помощью ракеты класса «воздух — воздух» поразил маневрирующую мишень. В июне 2025 года поражение воздушной цели ракетами отработал американский беспилотник MQ-20 Avenger.

Baykar является крупнейшим производителем специализированных военных беспилотников в мире, экспортируя свою продукцию в 37 стран. На экспортные контракты приходится 90% выручки компании.