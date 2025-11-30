77-летнюю стримершу из России номинировали на международную премию

Video

77-летняя российская стримерша Ольга Ивановна, известная в интернете под ником i_olga, номинирована на международную премию NNYS в категории «Лучший игровой момент». Поводом для номинации стал «эйс» — ситуация, когда игрок убивает всю команду противника за один раунд, который пенсионерка совершила на карте Dust 2 в Counter-Strike 2. Об этом сообщает Cybersport.

Видео с игровым моментом, где Ольга Ивановна с помощью винтовки M4A1-S уничтожила пятерых противников, заняло четвертое место в рейтинге сабреддита CS на Reddit и быстро разлетелось по социальным сетям.

Ольга Ивановна ведет стримы на Twitch с 2021 года и уже собрала аудиторию более 221 тыс. подписчиков. В описании своего профиля она отмечает: «Когда я играю, то про все забываю, можно сказать, отрываюсь от забот».

Помимо Counter-Strike 2 пенсионерка регулярно проводит трансляции по таким играм, как Minecraft, Atomic Heart и Diablo 2.