 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

77-летнюю стримершу из России номинировали на международную премию

77-летнюю стримершу из России номинировали на международную премию
Video

77-летняя российская стримерша Ольга Ивановна, известная в интернете под ником i_olga, номинирована на международную премию NNYS в категории «Лучший игровой момент». Поводом для номинации стал «эйс» — ситуация, когда игрок убивает всю команду противника за один раунд, который пенсионерка совершила на карте Dust 2 в Counter-Strike 2. Об этом сообщает Cybersport.

Видео с игровым моментом, где Ольга Ивановна с помощью винтовки M4A1-S уничтожила пятерых противников, заняло четвертое место в рейтинге сабреддита CS на Reddit и быстро разлетелось по социальным сетям.

Ольга Ивановна ведет стримы на Twitch с 2021 года и уже собрала аудиторию более 221 тыс. подписчиков. В описании своего профиля она отмечает: «Когда я играю, то про все забываю, можно сказать, отрываюсь от забот».

Помимо Counter-Strike 2 пенсионерка регулярно проводит трансляции по таким играм, как Minecraft, Atomic Heart и Diablo 2.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
игра стриминг премия
Материалы по теме
В Казахстане объявили в розыск треш-стримера Mellstroy
Общество
Стало известно о деле против плюнувшего на георгиевскую ленту стримера
Политика
Суд в Ярославле оправдал треш-стримера по делу об угрозах Мизулиной
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 16:55 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 16:55
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Литва обратилась к Еврокомиссии с просьбой о новых санкциях против Минска Политика, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Украина и США проведут переговоры в личном гольф-клубе Уиткоффа Политика, 16:54
Умер сыгравший за «Вест Хэм» рекордные 799 матчей Билли Бондс Спорт, 16:44
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
В Кремле назвали сроки приезда спецпосланника Трампа к Путину Политика, 16:34
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пожар на атакованном в Черном море танкере Kairos полностью потушили Политика, 16:30
Как учитывать ключевую ставку при инвестировании РБК и ПСБ, 16:26
Московская пенсионерка потеряла ₽27,6 млн из-за новой схемы мошенников Общество, 16:23
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Кордоба побил рекорд Смолова по голам в победном матче «Краснодара» Спорт, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Глава МИД Турции связал мирный план по Украине с безопасностью Европы Политика, 15:55