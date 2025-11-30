В аэропорту Нижнекамска приостановили полеты

Фото: imfaydez / Shutterstock

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Мера принята ради безопасности полетов.

На момент публикации те же ограничения действуют в воздушном хабе Ульяновска и Грозного.

Ранее полеты в Нижнекамске приостанавливали рано утром 21 ноября. Ограничения тогда продержались чуть более двух часов — с 4:59 мск до 7:08 мск.