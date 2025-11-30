В Петербурге умерла 104-летняя блокадница Нина Сахарнова

Нина Сахарнова (Фото: vikana / VK)

В Санкт-Петербурге на 105-м году жизни скончалась участница обороны Ленинграда Нина Сахарнова. О ее смерти сообщила внучка Вероника Колдина в социальной сети «ВКонтакте».

С 11 ноября Сахарнова находилась в инфекционной больнице имени Боткина с подозрением на воспаление легких, а спустя десять дней ее перевели на лечение в Госпиталь для ветеранов войн. Там она около недели провела в реанимации. «Она попросила, чтобы ей дали спокойно умереть. И после этого отключилась. После ее перевели в реанимацию», — рассказала Колдина изданию «Фонтанка».

25 ноября Нине Сахарновой исполнилось 104 года. Она стала известна в интернете благодаря блогу внучки в TikTok, где делилась воспоминаниями о блокадном Ленинграде. Блог насчитывает более 320 тыс. подписчиков.

Согласно данным общественной организации «Живой голос Победы», Сахарнова родилась в Петрограде. В 1939 году она поступила в Ленинградский институт киноинженеров. Когда началась война, осталась в Ленинграде и работала электромехаником на Витебском вокзале, затем была переведена в Главное управление железных дорог, где занималась ремонтом телефонов.

После войны Сахарнова работала в морском регистре, затем 28 лет — в конструкторском бюро. После выхода на пенсию устроилась в регистратуру в районную поликлинику. Нина Сахарнова была награждена медалями «За оборону Ленинграда» и «Ветеран труда», а также другими наградами.

Родственники Сахарновой планируют организовать открытое прощание. Предварительно, церемония состоится 3 декабря в крематории на Шафировском, 12.