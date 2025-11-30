 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Москвичей предупредили о постепенном похолодании и дожде

Жителей Москвы 30 ждет пасмурный день с легким дождем, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.

Воздух прогреется до 5 градусов тепла, а влажность достигнет 92%. Скорость ветра составит около 1–1,5 м/с, атмосферное давление останется на уровне 754 мм рт. ст..

Однако до конца недели москвичи могут ожидать постепенное понижение дневных температур. Ночью столбики термометров будут показывать близкие к нулю значения, а в дневное время воздух будет прогреваться лишь до 4–6 градусов. Высокая вероятность осадков в виде легкого дождя. Атмосферное давление будет варьироваться в пределах 751–755 мм рт. ст.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
Погода Москва синоптики
Материалы по теме
Москвичей предупредили о дождях в последние выходные ноября
Общество
Москвичам пообещали потепление и дождь 27 ноября
Общество
Москвичей предупредили о сырой погоде со снегом до конца недели
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 07:34 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 07:34
Четыре человека погибли при стрельбе на детском дне рождения в Калифорнии Общество, 07:56
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Минобороны отчиталось о 33 сбитых за ночь беспилотниках Политика, 07:25
Москвичей предупредили о постепенном похолодании и дожде Общество, 07:14
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты Политика, 07:03
Что изменится в российских законах в декабре Общество, 07:01
Казахстан предупредил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК Политика, 06:55
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В МИД Ирана назвали произволом действия Трампа по отношению к Венесуэле Политика, 06:50
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
Ким Чен Ын анонсировал «новую важную миссию» для военных КНДР Политика, 06:33
Истребитель ВВС США перехватил самолет возле резиденции Трампа во Флориде Политика, 06:15
В Приморье более 6 тыс. человек остались без света из-за аварии Общество, 05:46
В Индиане более 40 машин столкнулись из-за снегопада Общество, 05:24
В Думе напомнили об идее «родительской зарплаты» для неработающих матерей Финансы, 05:09