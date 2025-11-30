Москвичей предупредили о постепенном похолодании и дожде

Жителей Москвы 30 ждет пасмурный день с легким дождем, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.

Воздух прогреется до 5 градусов тепла, а влажность достигнет 92%. Скорость ветра составит около 1–1,5 м/с, атмосферное давление останется на уровне 754 мм рт. ст..

Однако до конца недели москвичи могут ожидать постепенное понижение дневных температур. Ночью столбики термометров будут показывать близкие к нулю значения, а в дневное время воздух будет прогреваться лишь до 4–6 градусов. Высокая вероятность осадков в виде легкого дождя. Атмосферное давление будет варьироваться в пределах 751–755 мм рт. ст.