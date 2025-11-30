Истребитель ВВС США перехватил самолет возле резиденции Трампа во Флориде
Истребитель Военно-воздушных сил США перехватил гражданский самолет из-за нарушения воздушного пространства над городом Палм-Бич в штате Флорида. Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в соцсети Х.
Как подчеркнули в публикации, истребитель F-16 благополучно вывел воздушное судно из района действия временных ограничений на полеты.
В NORAD призвали пилотов перед полетом ознакомиться с высылаемыми извещениям летному составу, чтобы избежать нарушения ограничений.
В южной части Палм-Бич находится резиденция президента США Дональда Трампа — Мар-а-Лаго. Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что глава государства до воскресенья пробудет в своем имении во Флориде.
