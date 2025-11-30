 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Истребитель ВВС США перехватил самолет возле резиденции Трампа во Флориде

NORAD: истребитель перехватил гражданский самолет вблизи резиденции Трампа

Истребитель Военно-воздушных сил США перехватил гражданский самолет из-за нарушения воздушного пространства над городом Палм-Бич в штате Флорида. Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в соцсети Х.

Как подчеркнули в публикации, истребитель F-16 благополучно вывел воздушное судно из района действия временных ограничений на полеты.

В NORAD призвали пилотов перед полетом ознакомиться с высылаемыми извещениям летному составу, чтобы избежать нарушения ограничений.

В США подняли истребители из-за самолета-нарушителя у гольф-клуба Трампа
Политика
Фото:Drew Angerer / Getty Images

В южной части Палм-Бич находится резиденция президента США Дональда Трампа — Мар-а-Лаго. Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что глава государства до воскресенья пробудет в своем имении во Флориде.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Самолеты США Дональд Трамп Флорида
