На 92-м году жизни умерла журналист Лидия Чешкова

Лидия Чешкова (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

На 92-м году жизни скончалась журналист издания «Вокруг света» Лидия Чешкова, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале, а также Союз журналистов России.

Прощание с Чешковой состоится 2 декабря в 11:30 мск в Храме иконы Божией Матери в Москве по адресу улица Поликарпова 16, отметила Захарова.

Лидия Александровна была представителем классической школы журналистки. Той, что сегодня находится на грани вымирания. <...> Той журналистики, которая с годами становится литературой или научной базой для исследователей», — написала дипломат.

«Всю свою творческую энергию Лидия Александровна посвятила любимому журналу «Вокруг света» — изданию, популярность которого долгие годы не уступала популярности самых известных СМИ», — написал Союз журналистов.

Там добавили, что вклад Чешковой в отечественную журналистику трудно переоценить, а ее публикации остаются образцом «служения профессии в самом высоком смысле этого слова».