 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Вологодской области ужесточили правила продажи алкоголя

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Законодательное собрание Вологодской области приняло новый пакет ограничений на продажу алкоголя, направленный на снижение алкоголизации населения. Изменения в региональный закон включают несколько ключевых нововведений. Об этом сообщается на сайте Законодательного собрания.

Одно из основных новшеств — запрет на выкладку алкогольной продукции в 3 м от кассовых зон в магазинах. Эта мера призвана предотвратить импульсивные покупки спиртного, когда товар находится в зоне обязательного посещения покупателями.

Также вводится полный запрет на розничную продажу алкоголя:

  • в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, если вход в них организован со стороны подъездов;
  • в торговых точках, находящихся в цокольных, подвальных и подземных этажах как жилых, так и нежилых зданий.

Особые ограничения коснутся баров, кафе и буфетов, не соответствующих установленным требованиям по обслуживанию и оснащению. Для таких заведений, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях, вводится запрет на продажу алкоголя с понедельника по пятницу, а в выходные дни разрешена торговля только с 12:00 до 23:00. Это должно упорядочить работу так называемых «наливаек», вызывающих многочисленные жалобы жителей.

Как отметил председатель Законодательного собрания Роман Заварин, уже действующие ограничения дали ощутимые результаты: «Число преступлений с участием пьяных снизилось на треть, а смертность от алкогольных заболеваний — более чем вдвое». Новые меры должны способствовать дальнейшему улучшению ситуации.

Для бизнеса предусмотрен переходный период для адаптации к новым требованиям. Принятые изменения соответствуют целям федеральной Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
алкоголь Законодательное собрание Вологодская область розница
Материалы по теме
В Пермском крае на час сократят время продажи алкоголя
Общество
Подмосковье ограничит продажу алкоголя в общепите во дворах двумя часами
Общество
Потребление алкоголя в России упало до минимума за четверть века
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 20:02 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 20:02
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Тошич рассказал о мечте стать главным тренером ЦСКА Спорт, 20:17
Сийярто рассказал об обещании Путина насчет мирного саммита по Украине Политика, 20:12
В Вологодской области ужесточили правила продажи алкоголя Общество, 20:09
В «ТКБ Инвестмент Партнерс» назвали российский рынок «рынком ждуна»
РАДИО
 Инвестиции, 20:05
Песков ответил на вопрос, ожидать ли возможной войны с НАТО и ЕС Политика, 20:05
Что известно об обысках у Андрея Ермака и его отставке Политика, 20:02
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
В Госдуму на ратификацию внесли соглашение с Индией об отправке военных Политика, 19:54
Ученые предупредили о риске пандемии птичьего гриппа опаснее COVID-19 Общество, 19:50
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Черный майнинг на ₽120 млн и обзор криптоактивов россиян. События недели Крипто, 19:43
Путин позвонил мальчику, лишившемуся пальцев при взрыве в Красногорске Политика, 19:40
Как технологии развивают российские косметическую промышленность Национальные проекты, 19:30