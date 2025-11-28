В Вологодской области ужесточили правила продажи алкоголя
Законодательное собрание Вологодской области приняло новый пакет ограничений на продажу алкоголя, направленный на снижение алкоголизации населения. Изменения в региональный закон включают несколько ключевых нововведений. Об этом сообщается на сайте Законодательного собрания.
Одно из основных новшеств — запрет на выкладку алкогольной продукции в 3 м от кассовых зон в магазинах. Эта мера призвана предотвратить импульсивные покупки спиртного, когда товар находится в зоне обязательного посещения покупателями.
Также вводится полный запрет на розничную продажу алкоголя:
- в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, если вход в них организован со стороны подъездов;
- в торговых точках, находящихся в цокольных, подвальных и подземных этажах как жилых, так и нежилых зданий.
Особые ограничения коснутся баров, кафе и буфетов, не соответствующих установленным требованиям по обслуживанию и оснащению. Для таких заведений, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях, вводится запрет на продажу алкоголя с понедельника по пятницу, а в выходные дни разрешена торговля только с 12:00 до 23:00. Это должно упорядочить работу так называемых «наливаек», вызывающих многочисленные жалобы жителей.
Как отметил председатель Законодательного собрания Роман Заварин, уже действующие ограничения дали ощутимые результаты: «Число преступлений с участием пьяных снизилось на треть, а смертность от алкогольных заболеваний — более чем вдвое». Новые меры должны способствовать дальнейшему улучшению ситуации.
Для бизнеса предусмотрен переходный период для адаптации к новым требованиям. Принятые изменения соответствуют целям федеральной Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года.
