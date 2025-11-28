Мэра Енисейска в его кабинете избил посетитель

Валерий Никольский (Фото: nikolsky_v / Telegram)

На главу Енисейска в Красноярском крае Валерия Никольского утром 28 ноября в его кабинете напал неизвестный мужчина. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и республике Хакасия. Инцидент произошел между 9:30 и 9:45, когда на прием к мэру пришел 46-летний местный житель.

По предварительной информации, мужчина оскорбил Никольского и ударил его. После нападения главу города отправили в больницу для медицинского осмотра, а напавшего задержали сотрудники правоохранительных органов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти - часть 2 статьи 318 Уголовного кодекса. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

По данным «Енисей-Информ», задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности и известен своим вспыльчивым характером. Мотивы нападения еще устанавливаются.

Валерий Никольский занимает пост мэра Енисейска с 2018 года и в прошлом году был переизбран на новый срок.