Мэра Енисейска в его кабинете избил посетитель
На главу Енисейска в Красноярском крае Валерия Никольского утром 28 ноября в его кабинете напал неизвестный мужчина. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и республике Хакасия. Инцидент произошел между 9:30 и 9:45, когда на прием к мэру пришел 46-летний местный житель.
По предварительной информации, мужчина оскорбил Никольского и ударил его. После нападения главу города отправили в больницу для медицинского осмотра, а напавшего задержали сотрудники правоохранительных органов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти - часть 2 статьи 318 Уголовного кодекса. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.
По данным «Енисей-Информ», задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности и известен своим вспыльчивым характером. Мотивы нападения еще устанавливаются.
Валерий Никольский занимает пост мэра Енисейска с 2018 года и в прошлом году был переизбран на новый срок.
