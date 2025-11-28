 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Мэра Енисейска в его кабинете избил посетитель

Валерий Никольский
Валерий Никольский (Фото: nikolsky_v / Telegram)

На главу Енисейска в Красноярском крае Валерия Никольского утром 28 ноября в его кабинете напал неизвестный мужчина. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и республике Хакасия. Инцидент произошел между 9:30 и 9:45, когда на прием к мэру пришел 46-летний местный житель.

По предварительной информации, мужчина оскорбил Никольского и ударил его. После нападения главу города отправили в больницу для медицинского осмотра, а напавшего задержали сотрудники правоохранительных органов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти - часть 2 статьи 318 Уголовного кодекса.  Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

По данным «Енисей-Информ», задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности и известен своим вспыльчивым характером. Мотивы нападения еще устанавливаются.

Валерий Никольский занимает пост мэра Енисейска с 2018 года и в прошлом году был переизбран на новый срок.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
мэр города нападение драка Красноярский край оскорбление Пенсия
Материалы по теме
В Москве подросток напал с ножом на полицейских и охранника ТЦ
Общество
На актера из «Сумерек» напали в центре Петербурга
Общество
Школьница в Челябинской области напала с ножницами на учительницу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 18:22 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 18:22
Зеленский уволил Ермака Политика, 18:52
Мэра Енисейска в его кабинете избил посетитель Общество, 18:49
К Ермаку пришли с обыском, он ушел в отставку. Спецэфир телеканала РБК Политика, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Ozon назвал непродуманной идею банков об отмене скидок на маркетплейсах Экономика, 18:43
За два года доля «плохой» ипотеки на ИЖС подскочила более чем в 20 раз Недвижимость, 18:42
Зеленский сообщил, кто будет на переговорах с США после отставки Ермака Политика, 18:38
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ПСБ стал победителем премии в области развития корпоративного спорта Пресс-релиз, 18:37
Экстрадиция: что это и какие страны не выдают преступников России База знаний, 18:34
Как технологии развивают российские косметическую промышленность Национальные проекты, 18:34
Жилье в новостройках Москвы в ноябре подешевело на 2% Недвижимость, 18:31
Чем известен Андрей Ермак, уволенный глава офиса Зеленского 18:29
Песков заявил, что Россия сейчас ведет переговоры по Украине только с США Политика, 18:29
Портал судов Москвы закрыли на выходные для технических работ Общество, 18:28