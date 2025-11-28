 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Германии арестован подозреваемый по делу о «Северных потоках»

Фото: Swedish Coast Guard / Reuters
Фото: Swedish Coast Guard / Reuters

Следственный судья Федерального верховного суда Германии 28 ноября 2025 года арестовал гражданина Украины Сергея К., подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток», сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемого задержали итальянские власти 21 августа 2025 года в провинции Римини. 27 ноября его экстрадировали в Германию для проведения следственных действий.

О том, что мужчину передали Германии и он прибыл на ее территорию, сообщил Reuters со ссылкой на прокуратуру ФРГ. В Германии его обвинили в сговоре с целью организации взрыва на газопроводах в 2022 году, антиконституционном саботаже и разрушении важных объектов.

В Италии подозреваемый сидел в тюрьме строгого режима и некоторое время держал голодовку. Кузнецова считают руководителем всей диверсионной команды (всего она включала семь человек), совершивший диверсию на «Северных потоках». Он отрицает свою вину. Мужчина заявлял, что в момент, когда случились взрывы, он был на Украине и служил в ВСУ.

Два российских экспортных газопровода в Европу — «Северный поток» и «Северный поток-2» — были взорваны 26 сентября 2022 года. Прокачка по первому убыла остановлена в тот момент для ремонтных работ, а второй не был введен в эксплуатацию. Из четырех ниток подводных труб три оказались повреждены. Компания-оператор Nord Stream AG констатировала беспрецедентные разрушения.

Читайте РБК в Telegram.

