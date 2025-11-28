В Германии арестован подозреваемый по делу о «Северных потоках»
Следственный судья Федерального верховного суда Германии 28 ноября 2025 года арестовал гражданина Украины Сергея К., подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток», сообщает пресс-служба ведомства.
Подозреваемого задержали итальянские власти 21 августа 2025 года в провинции Римини. 27 ноября его экстрадировали в Германию для проведения следственных действий.
О том, что мужчину передали Германии и он прибыл на ее территорию, сообщил Reuters со ссылкой на прокуратуру ФРГ. В Германии его обвинили в сговоре с целью организации взрыва на газопроводах в 2022 году, антиконституционном саботаже и разрушении важных объектов.
В Италии подозреваемый сидел в тюрьме строгого режима и некоторое время держал голодовку. Кузнецова считают руководителем всей диверсионной команды (всего она включала семь человек), совершивший диверсию на «Северных потоках». Он отрицает свою вину. Мужчина заявлял, что в момент, когда случились взрывы, он был на Украине и служил в ВСУ.
Два российских экспортных газопровода в Европу — «Северный поток» и «Северный поток-2» — были взорваны 26 сентября 2022 года. Прокачка по первому убыла остановлена в тот момент для ремонтных работ, а второй не был введен в эксплуатацию. Из четырех ниток подводных труб три оказались повреждены. Компания-оператор Nord Stream AG констатировала беспрецедентные разрушения.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили