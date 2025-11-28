 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Москвичей предупредили о дождях в последние выходные ноября

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Жителей Москвы 28 ноября ждет пасмурная погода с небольшим дождем, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Температура воздуха днем достигнет +5 градусов, однако из-за влажности в 86% будет ощущаться как более прохладная. Ветер западный, его скорость составит около 3 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в районе 751 мм рт. ст., что в пределах нормы.

До конца недели москвичи могут ожидать переменчивую погоду. Дневные температуры будут держаться в диапазоне от +3 до +6 градусов, а ночи станут прохладнее, опускаясь до +2. Возможны легкие дожди, которые время от времени могут становиться более интенсивными. Атмосферное давление останется относительно стабильным, варьируясь между 748 и 752 мм рт. ст.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
прогноз погоды Москва
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 08:02 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 08:02
Как признать ошибку так, чтобы сохранить авторитет: 3 шага — Fast CompanyПодписка на РБК, 08:02
Компании массово удаляют данные об активах. Как оценить «невидимку»Подписка на РБК, 08:01
Над Россией за ночь сбили 136 украинских дронов Политика, 07:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:46
В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность Политика, 07:36
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Москвичей предупредили о дождях в последние выходные ноября Общество, 07:19
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Мэр Сочи призвал не отправлять детей в школы на фоне угрозы атаки дронов Политика, 07:19
К 2030 году две трети российских судов попадут под запрет эксплуатацииПодписка на РБК, 07:01
Старейшая типография избавилась почти от всех крупных активов в Москве Бизнес, 07:01
Жилой дом и АЗС пострадали из-за атаки дронов на Воронежскую область Политика, 06:52
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
В Сочи объявили беспилотную опасность Политика, 06:42
Экс-премьер назвал условие снижения ключевой ставки ЦБ до 6% Финансы, 06:29