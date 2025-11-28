Москвичей предупредили о дождях в последние выходные ноября

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Жителей Москвы 28 ноября ждет пасмурная погода с небольшим дождем, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Температура воздуха днем достигнет +5 градусов, однако из-за влажности в 86% будет ощущаться как более прохладная. Ветер западный, его скорость составит около 3 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в районе 751 мм рт. ст., что в пределах нормы.

До конца недели москвичи могут ожидать переменчивую погоду. Дневные температуры будут держаться в диапазоне от +3 до +6 градусов, а ночи станут прохладнее, опускаясь до +2. Возможны легкие дожди, которые время от времени могут становиться более интенсивными. Атмосферное давление останется относительно стабильным, варьируясь между 748 и 752 мм рт. ст.