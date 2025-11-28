Reuters узнал о проблемах оборонной компании из США из-за падений дронов

Оборонная компания из США Anduril, поставляющая дроны Киеву, столкнулась с проблемами после двух неудачных запусков беспилотников Altius ее производства — в ходе их испытаний военно-воздушными силами (ВВС) США дроны спикировали на землю. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на отчеты ВВС.

Согласно данным агентства, американское военное ведомство дважды задокументировало провал испытаний беспилотников в ноябре. «Беспилотник — крылатая модель, известная как Altius, — спикировал на землю с высоты 8 тыс. футов [примерно 2,5 тыс. м]. Вскоре после этого, в ходе отдельного испытания, второй беспилотник Altius, согласно отчету, упал по спирали на землю», — говорится в материале Reuters.

Компания Anduril сообщила, что поставила на Украину сотни беспилотников Altius с 2022 года, передает агентство. По данным производителя, аппарат применяется для наблюдения и доставки боеприпасов, его можно запускать с различных платформ и обладает большой дальностью действия.

Reuters пишет, что эффективность беспилотников Anduril не соответствует заявлениям об их боевой готовности. Неудачные испытания аппаратов Altius выявили этот разрыв.

Представитель компании Anduril Шеннон Прайор назвала инциденты единичными случаями на фоне сотен успешных испытаний. Она пояснила, что тестирование систем с возможными ошибками является естественной частью процесса доработки технологий.

Ранее в сентябре CNN сообщил, что США оказались в числе отстающих по опыту применения дронов на фоне российско-украинского конфликта. Газета The New York Times в сентябре писала, что за время конфликта на Украине значительных успехов в выпуске беспилотников добилась Россия.

Российские власти осуждают военную помощь Украине и требуют прекратить ее.