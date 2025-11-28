 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Reuters узнал о проблемах оборонной компании из США из-за падений дронов

Reuters: у оборонной компании Anduril возникли проблемы из-за крушений дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Оборонная компания из США Anduril, поставляющая дроны Киеву, столкнулась с проблемами после двух неудачных запусков беспилотников Altius ее производства — в ходе их испытаний военно-воздушными силами (ВВС) США дроны спикировали на землю. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на отчеты ВВС.

Согласно данным агентства, американское военное ведомство дважды задокументировало провал испытаний беспилотников в ноябре. «Беспилотник — крылатая модель, известная как Altius, — спикировал на землю с высоты 8 тыс. футов [примерно 2,5 тыс. м]. Вскоре после этого, в ходе отдельного испытания, второй беспилотник Altius, согласно отчету, упал по спирали на землю», — говорится в материале Reuters.

CNN рассказал о попытках США сократить отставание в области дронов
Политика
Фото:Samuel Corum / Getty Images

Компания Anduril сообщила, что поставила на Украину сотни беспилотников Altius с 2022 года, передает агентство. По данным производителя, аппарат применяется для наблюдения и доставки боеприпасов, его можно запускать с различных платформ и обладает большой дальностью действия.

Reuters пишет, что эффективность беспилотников Anduril не соответствует заявлениям об их боевой готовности. Неудачные испытания аппаратов Altius выявили этот разрыв.

Представитель компании Anduril Шеннон Прайор назвала инциденты единичными случаями на фоне сотен успешных испытаний. Она пояснила, что тестирование систем с возможными ошибками является естественной частью процесса доработки технологий.

Ранее в сентябре CNN сообщил, что США оказались в числе отстающих по опыту применения дронов на фоне российско-украинского конфликта. Газета The New York Times в сентябре писала, что за время конфликта на Украине значительных успехов в выпуске беспилотников добилась Россия.

Российские власти осуждают военную помощь Украине и требуют прекратить ее.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Егор Алимов
дроны США оборонное предприятие испытания ВВС США Украина
Материалы по теме
США пригрозили России санкциями и продолжением поставок оружия Украине
Политика
Трамп заявил, что США продолжают продавать оружие НАТО для Украины
Политика
В Польше заявили о планах использовать дроны для защиты железных дорог
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 01:42 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 01:42
На западе Украины мужчина поджог 180-летнюю синагогу Общество, 01:46
Reuters узнал о проблемах оборонной компании из США из-за падений дронов Политика, 01:40
Мадуро призвал ВВС Венесуэлы «быть готовыми» защищать страну Политика, 01:26
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Беспилотную опасность объявили в Мордовии Политика, 00:56
Власти ЛНР сообщили об атаке дронов на три АЗС Политика, 00:43
Ермак заявил, что отказ от земель не будет подписан, пока глава Зеленский Политика, 00:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Еще два аэропорта ввели ограничения на полеты Политика, 00:38
В Геленджике и Новороссийске объявили угрозу атаки дронов Политика, 00:12
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Украина отменит часть налоговых льгот бизнесу и жителям ради кредита МВФ Политика, 00:06
Росавиация назвала посадку Ан-2 под Архангельском серьезным инцидентом Общество, 00:06
Группа депутатов подготовила поправки о полном запрете вейпов в России Политика, 00:00
В каких видах спорта россиянам разрешили выступать с флагом и гимном Спорт, 00:00