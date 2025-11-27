Министр напомнил, что в школах в КНДР стал обязательным русский язык
С нового учебного года русский язык ввели как обязательный предмет в школах КНДР с четвертого класса. Об этом напомнил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на заседании межправительственной комиссии России и КНДР в Москве, передает «Интерфакс». Ранее о том, что с 1 апреля в КНДР станет обязательным изучение русского языка сообщал посол России в КНДР Александр Мацегора.
По словам министра, русский язык традиционно входит в тройку самых популярных иностранных языков в Северной Корее, где его сейчас изучают около 600 человек. В России корейский язык изучают более трех тысяч школьников, в основном в качестве второго или третьего иностранного языка.
Сотрудничество в образовательной сфере активно развивается по нескольким направлениям. В прошлом учебном году 96 граждан КНДР поступили в российские вузы, преимущественно в Дальневосточный федеральный университет, МГИМО и РУДН. Одновременно 300 российских студентов выбрали для изучения корейский язык, который преподается в трех педагогических вузах страны.
Особое внимание уделяется профессиональному образованию. В текущем году 29 северокорейских геологов прошли обучение в российских профильных учреждениях, где изучали поисковые работы, лабораторные анализы, картографирование и работу с базами данных. Аналогичные курсы организованы для банкиров, энергетиков и медиков.
В следующем году в Пхеньяне откроется Центр открытого образования на русском языке на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу. Сейчас ведется строительство специального здания для центра. Кроме того, в мае 2025 года впервые состоялся форум ректоров России и КНДР во Владивостоке на площадке ДВФУ, сообщал посол России в КНДР Александр Мацегора.
