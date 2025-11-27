Лукашенко заявил, что Европа переводит экономику на военные рельсы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке с предупреждением о наращивании военных расходов европейских стран. Он подчеркнул, что страны НАТО активно переводят экономики на военные рельсы, увеличивая инвестиции в оборонную промышленность и производство вооружений. Об этом сообщает БелТА.
«Европейские страны фактически переводят свою экономику на военные рельсы, наращивают инвестиции в оборонную промышленность, увеличивают объемы производства вооружений. Мы в ОДКБ должны на это реагировать и реагируем», — заявил Лукашенко.
Белорусский лидер привел данные, что совокупные расходы стран НАТО на оборону в 2025 году достигнут $1,6 трлн, в частности — Германия сильно увеличивает военные расходы, Польша в 2026 году планирует выделить на оборону около $55 млрд (5% ВВП), что сделает ее лидером альянса по этому показателю. Численность польской армии уже превысила 200 тыс. человек.
Лукашенко сделал вывод: «Все вышеперечисленное в совокупности с агрессивной риторикой свидетельствует о том, что западные политики целенаправленно готовятся к войне. Не мы, Владимир Владимирович, готовимся к войне, а по всем фактам — они», передает «Sputnik Беларусь».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили