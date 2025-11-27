 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лукашенко заявил, что Европа переводит экономику на военные рельсы

Лукашенко: европейские страны переводят свою экономику на военные рельсы
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке с предупреждением о наращивании военных расходов европейских стран. Он подчеркнул, что страны НАТО активно переводят экономики на военные рельсы, увеличивая инвестиции в оборонную промышленность и производство вооружений. Об этом сообщает БелТА.

«Европейские страны фактически переводят свою экономику на военные рельсы, наращивают инвестиции в оборонную промышленность, увеличивают объемы производства вооружений. Мы в ОДКБ должны на это реагировать и реагируем», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер привел данные, что совокупные расходы стран НАТО на оборону в 2025 году достигнут $1,6 трлн, в частности — Германия сильно увеличивает военные расходы, Польша в 2026 году планирует выделить на оборону около $55 млрд (5% ВВП), что сделает ее лидером альянса по этому показателю. Численность польской армии уже превысила 200 тыс. человек.

Лукашенко сделал вывод: «Все вышеперечисленное в совокупности с агрессивной риторикой свидетельствует о том, что западные политики целенаправленно готовятся к войне. Не мы, Владимир Владимирович, готовимся к войне, а по всем фактам — они», передает «Sputnik Беларусь».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Александр Лукашенко экономика Евросоюза НАТО Германия Польша
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Путин предложил ОДКБ оружие, «доказавшее эффект» в бою
Политика
В Бишкеке началась сессия саммита ОДКБ с участием Путина
Политика
Минобороны Белоруссии анонсировало учения ОДКБ на территории страны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 13:11 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 13:11
В Белгороде при атаке дронов повреждены административное здание и гараж Политика, 13:33
Министр напомнил, что в школах в КНДР стал обязательным русский язык Общество, 13:29
Atlantic рассказал о причинах изменения подхода Трампа к урегулированию Политика, 13:26
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:21
Покупательнице не вернули купленную у Долиной квартиру Общество, 13:16
«Российские вина заслуживают свою цену»: отельер — Радио РБК Вино, 13:14
АвтоВАЗ рассказал, когда вернется к пятидневной рабочей неделе Авто, 13:12
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Травмы 90-х: почему начальники создают атмосферу скрытности в компании Образование, 13:12
Мамиашвили рассказал об ожиданиях по возвращению флага и гимна борцам Спорт, 13:11
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Рябков заявил, что фокуса на обмене заключенными между США и Россией нет Политика, 13:07
Пользователи Мax получили быстрый доступ к своим документам из «Госуслуг» Технологии и медиа, 13:06
Аэропорт Махачкалы закрыли для полетов Политика, 12:59
В США 20-летний баскетболист умер после полученной в матче травмы головы Спорт, 12:58