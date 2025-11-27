Лукашенко заявил, что Европа переводит экономику на военные рельсы

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке с предупреждением о наращивании военных расходов европейских стран. Он подчеркнул, что страны НАТО активно переводят экономики на военные рельсы, увеличивая инвестиции в оборонную промышленность и производство вооружений. Об этом сообщает БелТА.

«Европейские страны фактически переводят свою экономику на военные рельсы, наращивают инвестиции в оборонную промышленность, увеличивают объемы производства вооружений. Мы в ОДКБ должны на это реагировать и реагируем», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер привел данные, что совокупные расходы стран НАТО на оборону в 2025 году достигнут $1,6 трлн, в частности — Германия сильно увеличивает военные расходы, Польша в 2026 году планирует выделить на оборону около $55 млрд (5% ВВП), что сделает ее лидером альянса по этому показателю. Численность польской армии уже превысила 200 тыс. человек.

Лукашенко сделал вывод: «Все вышеперечисленное в совокупности с агрессивной риторикой свидетельствует о том, что западные политики целенаправленно готовятся к войне. Не мы, Владимир Владимирович, готовимся к войне, а по всем фактам — они», передает «Sputnik Беларусь».