Общество⁠,
Баканов дал экипажу «Союза» напутственный «пинок» перед стартом

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов дал напутственный «пинок» экипажу корабля «Союз МС-28» перед стартом ракеты.

Как объяснили в «Роскосмосе», этот жест является традиционным обрядом перед полетом, призванным «ускорить» ракету и работу экипажа. Эта традиция остается скрытой от глаз посторонних наблюдателей, а для Баканова «пинок» стал уже вторым.

С Байконура в космос отправили спутник с мышами и мухами-дрозофилами
Технологии и медиа

О том, что эта традиция является одной из самых необычных, ранее рассказал «РИА Новости» космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

«Самая необычная, на мой взгляд, наверное, это «предстартовое ускорение». Самое первое «ускорение» мы получаем не от ракеты-носителя, а от главы агентства, когда командир экипажа, поднимаясь на ракету, отрываясь физически от земли, получает пинок», — сказал он.

Корабль «Союз МС-28» с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и американцем Кристофером Уилльямсом на борту отправился на МКС 27 ноября с космодрома на Байконуре.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Роскосмос хорошая традиция ракета космос Дмитрий Баканов
