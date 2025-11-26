Со 2 января в Москве изменится стоимость проезда на городском транспорте
Столичные власти планируют со 2 января 2026 года изменить тарифы на оплату проезда в городском транспорте, сообщили в департаменте транспорта Москвы. Одна поездка по абонементам «Единый» на 30, 90 и 365 дней увеличится в среднем на 3,5 руб. Самым выгодным способом уже на протяжении пяти лет остается оплата по биометрии — она обойдется горожанам в 71 руб., что на 12 руб. дешевле, чем при использовании банковской карты.
Отметим, что транспортная карта «Тройка», привязанная в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт», позволяет пассажирам бесплатно совершать пересадки между маршрутами наземного транспорта. Бесплатная пересадка также работает в течение 90 минут между метро, МЦК и МЦД по «Тройке», банковской карте, биометрии и СБП. Согласно новым тарифам, стоимость одной поездки по карте «Тройка» изменится с 67 до 75 руб., а стоимость билета «Единый» на одну поездку — с 80 до 90 руб.
В дептрансе подчеркнули, что цены будут скорректированы для компенсации роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляции, при этом с 2011 года индексация остается ниже инфляции. Отметим, что изменения не коснутся стоимости проездных билетов для «Единых» на 30 и 90 дней для обучающихся зоны «Пригород», по которым можно оплачивать проезд в метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте, включая смежные автобусные маршруты проекта «Москва — область» между Москвой и Подмосковьем. «Единые» билеты для студентов по-прежнему будут самыми доступными среди крупных городов России. Приобретая «Единые» для обучающихся, московские школьники и студенты могут также воспользоваться еще и железнодорожным транспортом.
Кроме того, как сообщили в департаменте, со 2 января изменится стоимость проезда на регулярном речном электротранспорте. Во время действия летнего тарифа (с 1 мая по 30 сентября) одна поездка при оплате банковской картой или через СБП будет стоить 380 руб. в будни и 550 руб. в выходные, по билету «Кошелек» — 330 и 500 руб., а по биометрии — 230 и 400 руб. С 1 октября по 30 апреля, во время действия зимнего тарифа, в будние дни стоимость проезда не изменится, а в выходные при оплате банковской картой или СБП составит 170 руб., билетом «Кошелек» или по биометрии — 145 руб.
Проезд по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней на регулярном речном электротранспорте включен в стоимость круглый год.
В дептрансе добавили, что с 1 января 2026 года будет скорректирована стоимость перемещения и хранения транспортных средств, которая тем не менее останется ниже фактических затрат города на эвакуацию. А если водитель произведет оплату до того, как заберет машину со спецстоянки, будет действовать дополнительная скидка 25%.
