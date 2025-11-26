 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ до 27 093 рублей

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Совет федерации в среду одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей. За принятие закона совет проголосовал единогласно, следует из трансляции 601-го заседания на сайте Совфеда.

После одобрения Советом федерации закон должен подписать президент Владимир Путин.

Ранее Госдума утвердила закон о внесении поправок статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» в части повышения минимального размера оплаты труда. По нему С 1 января 2026 года МРОТ вырастет на 20,7%. В пояснительной записке отмечалось, что увеличение минимального размера оплаты труда поспособствует росту заработной платы около 4,6 млн работников.

До конца 2025 года федеральный МРОТ равен 22 440 руб. Минимальный размер оплаты труда на 2026 год рассчитали исходя из медианной зарплаты за 2024-й — по данным Росстата, она составляла 56 443 руб. По поручению президента, к 2035 году МРОТ в стране должен составить не менее 35 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
МРОТ Совфед законы
Материалы по теме
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ почти на 21%
Политика
С 1 января за счет повышения МРОТ вырастут зарплаты почти у 5 млн россиян
Общество
Комитет Госдумы поддержал увеличение МРОТ в 2026 году
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 15:50 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 15:50
«Биткоин показал себя плохо». Прогнозы по крипторынку на декабрь Крипто, 15:54
Почему стиль управления, который привел к успеху, начинает мешать Образование, 15:52
Как предпринимательство будет стимулировать развитие малых городов Отрасли, 15:52
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ до 27 093 рублей Общество, 15:50
Идеи для криптопроектов на 2026 год. На что инвесторы готовы дать деньги Крипто, 15:48
Порвавшего «кресты» после двух игр за «Рубин» футболиста прооперировали Спорт, 15:45
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Бывший менеджер «Аэрофлота» получил девять лет за растрату 3,8 млрд руб. Бизнес, 15:35
Клуб Басты Gazgolder объявил о закрытии после 20 лет работы Технологии и медиа, 15:35
Лукашенко назвал условие успешных переговоров с США по мирному плану Политика, 15:31
Что дает соглашение об утилизации плутония и что с ним происходит сегодня База знаний, 15:29
Tenet назвал причину сокращения комплектаций у кроссовера T7 Авто, 15:27
В суде сообщили, что подозреваемые хотели отравить Соловьева пиццей Политика, 15:27
Акции НКХП обвалились на 7% на заявлении замглавы МИДа по зерновой сделке Инвестиции, 15:24