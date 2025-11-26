Совфед одобрил закон о повышении МРОТ до 27 093 рублей

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Совет федерации в среду одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей. За принятие закона совет проголосовал единогласно, следует из трансляции 601-го заседания на сайте Совфеда.

После одобрения Советом федерации закон должен подписать президент Владимир Путин.

Ранее Госдума утвердила закон о внесении поправок статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» в части повышения минимального размера оплаты труда. По нему С 1 января 2026 года МРОТ вырастет на 20,7%. В пояснительной записке отмечалось, что увеличение минимального размера оплаты труда поспособствует росту заработной платы около 4,6 млн работников.

До конца 2025 года федеральный МРОТ равен 22 440 руб. Минимальный размер оплаты труда на 2026 год рассчитали исходя из медианной зарплаты за 2024-й — по данным Росстата, она составляла 56 443 руб. По поручению президента, к 2035 году МРОТ в стране должен составить не менее 35 тыс. руб.