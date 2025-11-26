«Ред-флаг», «сигма» и «пупупу» вошли в шорт-лист слов 2025 года
Портал «Грамота.ру» объявил шорт-лист претендентов на звание слова 2025 года. В финальный список из 12 слов вошли популярные в соцсетях и медиа неологизмы: «лимб», «проявленность», «зумер», «ред-флаг», «пупупу», «сигма», «имба», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот» и «подсветить». Об этом говорится в сообщении портала, поступившем в РБК.
Лингвисты отмечают несколько ключевых тенденций этого года. Самая заметная — повсеместное влияние контента, созданного искусственным интеллектом, что отразилось в популярности слова «промпт» (запрос к нейросети). Также растет экспансия терминов из популярной психологии, таких как «ред-флаг» (предупреждающий знак в отношениях) и «выгорание». Третья тенденция — появление слов, описывающих современные человеческие типы, например «сигма» (успешный независимый человек).
Отбор слов велся весь год с помощью системы мониторинга СКАН, которая анализировала частотность употребления более 500 кандидатов в соцсетях и СМИ. Как пояснила главный редактор портала Ксения Киселева, резкий рост упоминаемости становился сигналом для включения слова в шорт-лист.
На следующем этапе приглашенные эксперты-лингвисты проведут открытое рейтинговое голосование, по результатам которого будет выбрано слово 2025 года. В прошлом году в шорт-лист вошли такие слова, как «наигранный», «обнуление» и «хештег».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили