Общество⁠,
0

«Ред-флаг», «сигма» и «пупупу» вошли в шорт-лист слов 2025 года

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Портал «Грамота.ру» объявил шорт-лист претендентов на звание слова 2025 года. В финальный список из 12 слов вошли популярные в соцсетях и медиа неологизмы: «лимб», «проявленность», «зумер», «ред-флаг», «пупупу», «сигма», «имба», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот» и «подсветить». Об этом говорится в сообщении портала, поступившем в РБК.

Лингвисты отмечают несколько ключевых тенденций этого года. Самая заметная — повсеместное влияние контента, созданного искусственным интеллектом, что отразилось в популярности слова «промпт» (запрос к нейросети). Также растет экспансия терминов из популярной психологии, таких как «ред-флаг» (предупреждающий знак в отношениях) и «выгорание». Третья тенденция — появление слов, описывающих современные человеческие типы, например «сигма» (успешный независимый человек).

Отбор слов велся весь год с помощью системы мониторинга СКАН, которая анализировала частотность употребления более 500 кандидатов в соцсетях и СМИ. Как пояснила главный редактор портала Ксения Киселева, резкий рост упоминаемости становился сигналом для включения слова в шорт-лист.

На следующем этапе приглашенные эксперты-лингвисты проведут открытое рейтинговое голосование, по результатам которого будет выбрано слово 2025 года. В прошлом году в шорт-лист вошли такие слова, как «наигранный», «обнуление» и «хештег».

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
слово филология слово года
