Клуб Басты Gazgolder объявил о закрытии после 20 лет работы
Московский клуб Gazgolder, расположенный на «Арме», прекращает свою деятельность.
«Клуб в том формате, в котором он работал 20 лет — закрывается. Скоро мы представим новый концепт. А в декабре и начале января пройдут финальные прощальные вечеринки. Приглашаем всех, следите за расписанием в аккаунтах», — сообщила РБК Наташа Мостакова, pr директор творческого объединения GAZ
Прощальная вечеринка пройдет в конце декабря,
Gazgolder связан с лейблом Gaz, основанными Бастой (Василием Вакуленко) и Евгением Антимонием. Клуб работал с 2005 года на территории завода «Арма». На его сцене выступали ведущие российские диджеи, и мировые хедлайнеры, включая Tale Of Us, Monolink, Jamie Jones и The Martinez Brothers.
Клуб был оформлен на компанию ООО «Место встречи №1», следует из данных на сайте клуба. Выручка компании за 2024 год составила 132,6 млн руб., чистая прибыль — 29,6 млн руб.
