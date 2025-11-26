 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Рябков заявил о сигналах американского бизнеса о готовности идти в Россию

Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

У России есть хорошие перспективы экономического сотрудничества с Соединенными Штатами, к этому стремится и американский бизнес, заявил на пресс-конференции замглавы МИДа Сергей Рябков.

По его словам, отношения России и США находятся на «ранней стадии нормализации», поэтому по многим направлениям значимых результатов пока нет.

«Что касается экономического взаимодействия с США как такового, то оно имеет хорошие перспективы. Мы знаем, что американский бизнес посылает довольно четкие сигналы, что хотел бы вернуться на наш рынок. Конечно, каждый случай мы будем рассматривать отдельно, но только на равноправной и взаимовыгодной основе», — сказал Рябков.

Характеризуя действия администрации США в общем, Рябков назвал их противоречивыми. С одной стороны, при президенте Дональде Трампе США стали «отправлять сигналы по урегулированию на условиях, которые не противоречат целям СВО».

Однако в то же время Вашингтон предпринял и «противоположные шаги». Среди них Рябков назвал поставку Украине вооружений и разведданных, введение санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, одобрение в конгрессе законопроекта о передаче доходов Украине от замороженных российских активов.

Также пока нет никаких подвижек в возобновлении работы российских дипломатических представительств в США.

«Мы понимаем, что не все просто в том числе с точки зрения внутренней повестки дня в США. Мы понимаем также, что ситуация действительно беспрецедентна, и с нашей стороны проявляется должное терпение», — резюмировал Рябков.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
Сергей Рябков США экономическое сотрудничество
Материалы по теме
Рябков заявил о разочаровании из-за решения США по визам для россиян
Политика
Рябков заявил, что пространства для продления ДСНВ нет
Политика
Рябков заявил об отсутствии ответа от США по возобновлению авиасообщения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 15:40 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 15:40
«Биткоин показал себя плохо». Прогнозы по крипторынку на декабрь Крипто, 15:54
Почему стиль управления, который привел к успеху, начинает мешать Образование, 15:52
Как предпринимательство будет стимулировать развитие малых городов Отрасли, 15:52
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ до 27 093 рублей Общество, 15:50
Идеи для криптопроектов на 2026 год. На что инвесторы готовы дать деньги Крипто, 15:48
Порвавшего «кресты» после двух игр за «Рубин» футболиста прооперировали Спорт, 15:45
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Бывший менеджер «Аэрофлота» получил девять лет за растрату 3,8 млрд руб. Бизнес, 15:35
Клуб Басты Gazgolder объявил о закрытии после 20 лет работы Технологии и медиа, 15:35
Лукашенко назвал условие успешных переговоров с США по мирному плану Политика, 15:31
Что дает соглашение об утилизации плутония и что с ним происходит сегодня База знаний, 15:29
Tenet назвал причину сокращения комплектаций у кроссовера T7 Авто, 15:27
В суде сообщили, что подозреваемые хотели отравить Соловьева пиццей Политика, 15:27
Акции НКХП обвалились на 7% на заявлении замглавы МИДа по зерновой сделке Инвестиции, 15:24