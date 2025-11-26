Рябков заявил о сигналах американского бизнеса о готовности идти в Россию

Сергей Рябков (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

У России есть хорошие перспективы экономического сотрудничества с Соединенными Штатами, к этому стремится и американский бизнес, заявил на пресс-конференции замглавы МИДа Сергей Рябков.

По его словам, отношения России и США находятся на «ранней стадии нормализации», поэтому по многим направлениям значимых результатов пока нет.

«Что касается экономического взаимодействия с США как такового, то оно имеет хорошие перспективы. Мы знаем, что американский бизнес посылает довольно четкие сигналы, что хотел бы вернуться на наш рынок. Конечно, каждый случай мы будем рассматривать отдельно, но только на равноправной и взаимовыгодной основе», — сказал Рябков.

Характеризуя действия администрации США в общем, Рябков назвал их противоречивыми. С одной стороны, при президенте Дональде Трампе США стали «отправлять сигналы по урегулированию на условиях, которые не противоречат целям СВО».

Однако в то же время Вашингтон предпринял и «противоположные шаги». Среди них Рябков назвал поставку Украине вооружений и разведданных, введение санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, одобрение в конгрессе законопроекта о передаче доходов Украине от замороженных российских активов.

«Мы понимаем, что не все просто в том числе с точки зрения внутренней повестки дня в США. Мы понимаем также, что ситуация действительно беспрецедентна, и с нашей стороны проявляется должное терпение», — резюмировал Рябков.