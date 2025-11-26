В Саратове отца обвинили в мошенничестве с выплатами за погибшего сына
Прокуратура Саратовской области выявила случай мошенничества с социальными выплатами, положенными родственникам погибших участников спецоперации. Местный житель 56 лет получил более 3 млн рублей, скрыв, что был лишен родительских прав в отношении сына в 2007 году, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Мужчина в феврале 2025 года подал документы в военкомат на получение единовременных и страховых выплат в связи с гибелью сына в зоне СВО. На основании этих документов ему перечислили более 3 млн рублей. Однако позже выяснилось, что заявитель умолчал о лишении его родительских прав 18 лет назад.
Мужчина также попытался получить дополнительное пособие в региональном Минтруде, но благодаря вмешательству прокуратуры эти выплаты были остановлены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям: собственно мошенничество при получении выплат и покушение на мошенничество.
Прокуратура также подала гражданский иск о взыскании с мужчины незаконно полученных 3 млн рублей. Суд по ходатайству надзорного органа наложил арест на имущество ответчика в качестве обеспечительной меры. Расследование уголовного дела продолжается.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили