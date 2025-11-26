В Саратове отца обвинили в мошенничестве с выплатами за погибшего сына на СВО

В Саратове отца обвинили в мошенничестве с выплатами за погибшего сына

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Прокуратура Саратовской области выявила случай мошенничества с социальными выплатами, положенными родственникам погибших участников спецоперации. Местный житель 56 лет получил более 3 млн рублей, скрыв, что был лишен родительских прав в отношении сына в 2007 году, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина в феврале 2025 года подал документы в военкомат на получение единовременных и страховых выплат в связи с гибелью сына в зоне СВО. На основании этих документов ему перечислили более 3 млн рублей. Однако позже выяснилось, что заявитель умолчал о лишении его родительских прав 18 лет назад.

Мужчина также попытался получить дополнительное пособие в региональном Минтруде, но благодаря вмешательству прокуратуры эти выплаты были остановлены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям: собственно мошенничество при получении выплат и покушение на мошенничество.

Прокуратура также подала гражданский иск о взыскании с мужчины незаконно полученных 3 млн рублей. Суд по ходатайству надзорного органа наложил арест на имущество ответчика в качестве обеспечительной меры. Расследование уголовного дела продолжается.