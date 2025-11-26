 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Саратове отца обвинили в мошенничестве с выплатами за погибшего сына

В Саратове отца обвинили в мошенничестве с выплатами за погибшего сына на СВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Прокуратура Саратовской области выявила случай мошенничества с социальными выплатами, положенными родственникам погибших участников спецоперации. Местный житель 56 лет получил более 3 млн рублей, скрыв, что был лишен родительских прав в отношении сына в 2007 году, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина в феврале 2025 года подал документы в военкомат на получение единовременных и страховых выплат в связи с гибелью сына в зоне СВО. На основании этих документов ему перечислили более 3 млн рублей. Однако позже выяснилось, что заявитель умолчал о лишении его родительских прав 18 лет назад.

Мужчина также попытался получить дополнительное пособие в региональном Минтруде, но благодаря вмешательству прокуратуры эти выплаты были остановлены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям: собственно мошенничество при получении выплат и покушение на мошенничество.

Прокуратура также подала гражданский иск о взыскании с мужчины незаконно полученных 3 млн рублей. Суд по ходатайству надзорного органа наложил арест на имущество ответчика в качестве обеспечительной меры. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
мошенничество Военная операция на Украине Саратовская область сын Саратов выплата
Материалы по теме
На Урале задержали ОПГ, подозреваемую в хищении выплат военнослужащим
Общество
В Суздале отказали в выплате матери погибшего участника спецоперации
Политика
Суд отказал жившему отдельно отцу в выплатах за погибшего сына
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 15:40 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 15:40
«Биткоин показал себя плохо». Прогнозы по крипторынку на декабрь Крипто, 15:54
Почему стиль управления, который привел к успеху, начинает мешать Образование, 15:52
Как предпринимательство будет стимулировать развитие малых городов Отрасли, 15:52
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ до 27 093 рублей Общество, 15:50
Идеи для криптопроектов на 2026 год. На что инвесторы готовы дать деньги Крипто, 15:48
Порвавшего «кресты» после двух игр за «Рубин» футболиста прооперировали Спорт, 15:45
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Бывший менеджер «Аэрофлота» получил девять лет за растрату 3,8 млрд руб. Бизнес, 15:35
Клуб Басты Gazgolder объявил о закрытии после 20 лет работы Технологии и медиа, 15:35
Лукашенко назвал условие успешных переговоров с США по мирному плану Политика, 15:31
Что дает соглашение об утилизации плутония и что с ним происходит сегодня База знаний, 15:29
Tenet назвал причину сокращения комплектаций у кроссовера T7 Авто, 15:27
В суде сообщили, что подозреваемые хотели отравить Соловьева пиццей Политика, 15:27
Акции НКХП обвалились на 7% на заявлении замглавы МИДа по зерновой сделке Инвестиции, 15:24