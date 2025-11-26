Чемезов заявил, что Су-35С «прижал к земле» F-16 в зоне военной операции

Фото: rostecru / Telegram

Российский многоцелевой истребитель Су-35С доминирует в воздушном пространстве над Украиной, вынуждая самолеты НАТО летать на предельно малых высотах в своем тылу. По его словам, это касается как американских F-16, так и французских истребителей Mirage. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Чемезов пояснил, что Су-35С способен поражать цели на расстоянии в сотни километров, что не позволяет самолетам противника приблизиться на рубеж пуска своих ракет «воздух-воздух». Глава «Ростеха» также отметил эффективность истребителя против зенитных комплексов — «им сильно достается от Су-35С в зоне СВО».

Су-35 — многофункциональный российский истребитель поколения «4++». Cерийно производится с 2011 года на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина, на вооружение принят с 2017-го. Способен развивать скорость до 2500 км/ч, оснащен авиационной пушкой ГШ-30-1 и 12 узлами подвески дополнительного вооружения.

В конце сентября «Ростех» передал Минобороны партию Су-35С. Самолеты были изготовлены в рамках гособоронзаказа и прошли полный цикл наземных и летных заводских испытаний, рассказали представители корпорации.