Чемезов заявил, что Су-35С «прижал к земле» F-16 в зоне военной операции
Российский многоцелевой истребитель Су-35С доминирует в воздушном пространстве над Украиной, вынуждая самолеты НАТО летать на предельно малых высотах в своем тылу. По его словам, это касается как американских F-16, так и французских истребителей Mirage. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Чемезов пояснил, что Су-35С способен поражать цели на расстоянии в сотни километров, что не позволяет самолетам противника приблизиться на рубеж пуска своих ракет «воздух-воздух». Глава «Ростеха» также отметил эффективность истребителя против зенитных комплексов — «им сильно достается от Су-35С в зоне СВО».
Су-35 — многофункциональный российский истребитель поколения «4++». Cерийно производится с 2011 года на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина, на вооружение принят с 2017-го. Способен развивать скорость до 2500 км/ч, оснащен авиационной пушкой ГШ-30-1 и 12 узлами подвески дополнительного вооружения.
В конце сентября «Ростех» передал Минобороны партию Су-35С. Самолеты были изготовлены в рамках гособоронзаказа и прошли полный цикл наземных и летных заводских испытаний, рассказали представители корпорации.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили