 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Чемезов заявил, что Су-35С «прижал к земле» F-16 в зоне военной операции

Фото: rostecru / Telegram
Фото: rostecru / Telegram

Российский многоцелевой истребитель Су-35С доминирует в воздушном пространстве над Украиной, вынуждая самолеты НАТО летать на предельно малых высотах в своем тылу. По его словам, это касается как американских F-16, так и французских истребителей Mirage. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Чемезов пояснил, что Су-35С способен поражать цели на расстоянии в сотни километров, что не позволяет самолетам противника приблизиться на рубеж пуска своих ракет «воздух-воздух». Глава «Ростеха» также отметил эффективность истребителя против зенитных комплексов — «им сильно достается от Су-35С в зоне СВО».

Су-35 — многофункциональный российский истребитель поколения «4++». Cерийно производится с 2011 года на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина, на вооружение принят с 2017-го. Способен развивать скорость до 2500 км/ч, оснащен авиационной пушкой ГШ-30-1 и 12 узлами подвески дополнительного вооружения.

В конце сентября «Ростех» передал Минобороны партию Су-35С. Самолеты были изготовлены в рамках гособоронзаказа и прошли полный цикл наземных и летных заводских испытаний, рассказали представители корпорации.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Ростех Су-35С Су-35 истребитель истребители
Материалы по теме
В «Ростехе» оценили ЗРПК «Панцирь» после отражения ATACMS над Воронежем
Политика
«Ростех» наградил создателей новых бомбовых кассет и взрывателей
Политика
«Ростех» раскрыл параметры своей новой стратегии
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 11:00 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 11:00
Минтранс предложил штрафовать по камерам за незаконный переход ж/д путей Политика, 11:16
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Генсек НАТО допустил завершение конфликта на Украине к концу года Политика, 11:14
Отказавшийся играть за сборную России вратарь побил рекорд Акинфеева в ЛЧ Спорт, 11:09
Морской терминал КТК возобновил отгрузку нефти после ударов БПЛА Политика, 11:08
Почему франшизы частных школ становятся привлекательными для бизнеса Франшизы, 11:04
Путин пригласил Жапарова на встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербурге Политика, 11:01
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
WSJ узнала, что разговор с Путиным переубедил Трампа о Tomahawk Украине Политика, 10:57
Эксперты ЦБ увидели избыточный оптимизм у россиян из-за роста доходовПодписка на РБК, 10:50
Жапаров рассказал Путину, в чем видит поддержку России Политика, 10:46
Трехкратная олимпийская чемпионка Колесниченко завершила карьеру Спорт, 10:44
Жителя Подмосковья приговорили к 24 годам за сбор данных о работе ПВО Политика, 10:41
Google ищет любопытных сотрудников: как они влияют на организации Образование, 10:38
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30