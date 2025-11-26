Во Владивостоке школьник распылил перцовый баллончик на уроке
Во Владивостоке школьник на уроке распылил газ из перцового баллончика, сообщила полиция. Начата проверка.
Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть отдела полиции Ленинского района города. По предварительным данным, восьмиклассник распылил газ во время урока. Из-за этого за медицинской помощью обратилась 14-летняя ученица. На месте инцидента работают инспекторы по делам несовершеннолетних.
Сейчас полиция проводит опрос среди очевидцев и участников инцидента. Она устанавливает степень тяжести вреда, причиненного ученице.
Ранее подобная ситуация произошла в Екатеринбурге. Инцидент случился 13 октября во время перемены. Тогда школьник распылил аэрозоль в классе, из-за чего пострадали 15 человек. 14 детей почувствовали резкое недомогание, у них наблюдались затрудненное дыхание и другие симптомы отравления. 11 из них госпитализировали в детскую городскую больницу № 9 для обследования. Пятнадцатым был взрослый, ему оказали помощь на месте.
