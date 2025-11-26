Над Россией за ночь сбили 33 украинских беспилотника

ПВО за ночь сбила 33 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны.

Так, 13 дронов уничтожили над Белгородской областью, десять — над Воронежской. Еще четыре перехватили над Липецкой областью, один — над Брянской и пять — над акваторией Черного моря.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.

Минувшей ночью атаке беспилотников также подверглась Чувашия. Глава Чувашкии Олег Николаев сообщил об эвакуации граждан «в целях обеспечения безопасности граждан». Пострадавших нет, аэропорт Чебоксар временно приостанавливал полеты.