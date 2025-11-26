Над Россией за ночь сбили 33 украинских беспилотника
ПВО за ночь сбила 33 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны.
Так, 13 дронов уничтожили над Белгородской областью, десять — над Воронежской. Еще четыре перехватили над Липецкой областью, один — над Брянской и пять — над акваторией Черного моря.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
Минувшей ночью атаке беспилотников также подверглась Чувашия. Глава Чувашкии Олег Николаев сообщил об эвакуации граждан «в целях обеспечения безопасности граждан». Пострадавших нет, аэропорт Чебоксар временно приостанавливал полеты.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили