В Туапсе неизвестный выстрелил в девятилетнего ребенка

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Туапсе неизвестный выстрелил из пневматического оружия в девятилетнего ребенка. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.

Сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть от местной жительницы, она рассказала, что стреляли в ее сына. Это произошло во дворе дома на улице Шаумяна.

Ребенок получил ранение, находясь на детской площадке с другом, пуля попала в щеку, следует из скриншота сообщения от мамы, опубликованного МВД. Мальчика госпитализировали. Полиция ищет стрелка.

В июне в Новой Москве 13-летний подросток ранил из пневматического пистолета 12-летнего школьника. По информации источника РБК, конфликт произошел между подростками из-за девушки, поэтому они «встретились разобраться». 13-летний подросток достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов в 12-летнего мальчика.