 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Туапсе неизвестный выстрелил в девятилетнего ребенка

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Туапсе неизвестный выстрелил из пневматического оружия в девятилетнего ребенка. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.

Сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть от местной жительницы, она рассказала, что стреляли в ее сына. Это произошло во дворе дома на улице Шаумяна.

Ребенок получил ранение, находясь на детской площадке с другом, пуля попала в щеку, следует из скриншота сообщения от мамы, опубликованного МВД. Мальчика госпитализировали. Полиция ищет стрелка.

В июне в Новой Москве 13-летний подросток ранил из пневматического пистолета 12-летнего школьника. По информации источника РБК, конфликт произошел между подростками из-за девушки, поэтому они «встретились разобраться». 13-летний подросток достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов в 12-летнего мальчика.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Краснодарский край ребенок нападение Туапсе пневматическое оружие
Материалы по теме
На Алтае убили открывших стрельбу по сотрудникам ФСБ подозреваемых
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 19:29 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 19:29
Олимпийскую чемпионку по плаванию дисквалифицировали за три «флажка» Спорт, 19:49
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
В Калужской области осужденный плеснул кислотой в лицо начальнику колонии Общество, 19:44
Куда движется финтех на рынке факторинга Радио, 19:42
Сможет ли ФНС собрать налоги за сдачу квартир. ВидеоПодписка на РБК, 19:38
Как правильно вести переговоры с китайскими партнерами Отрасли, 19:31
Киев объявил, когда Зеленский будет готов к встрече с Трампом Политика, 19:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Владельцы акций «Группы Астра» смогут получить налоговую льготу Инвестиции, 19:25
«РБК-Украина» узнало, что новый план США не сокращает численность ВСУ Политика, 19:24
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 19:23
Посольство Черногории назвало сроки отмены безвиза для россиян Политика, 19:23
Роналду избежал длительной дисквалификации за удаление в матче сборной Спорт, 19:20
Полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении Лувра Общество, 19:18
Число пострадавших после ночной атаки дронов на Кубань выросло Политика, 19:15