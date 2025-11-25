Московские ученые разработали новые фантомы для обучения врачей

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Столичные власти регулярно внедряют инновационные разработки не только для улучшения диагностики и лечения пациентов, но и для совершенствования системы обучения врачей. В частности, московские ученые создали в общей сложности 14 реалистичных моделей, имитирующих уникальные свойства и характеристики человека, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, две новейшие разработки представляют из себя фантом желудка и пульсирующий фантом артериального сосуда. «На них врачи тренируются проводить диагностику с помощью УЗИ, контролируют качество КТ- и МРТ- исследований, а также оттачивают исполнение сложных манипуляций», — уточнила вице-мэр.

Отметим, что фантом желудка полезен для отработки навыков проведения эндоскопии (гастроскопии), УЗИ-диагностики и взятия биопсии и представляет из себя модель полого органа со стенкой из пяти слоев, которые отличаются по способности отражать ультразвук, что позволяет получать изображение, аналогичное тому, какое возникает при исследовании реального органа. При этом в разных слоях размещены модели новообразований. В свою очередь, пульсирующий фантом артериального сосуда помогает врачам-исследователям совершенствовать проведение КТ-ангиографии и отрабатывать навыки проведения сосудистых операций хирургами. Данная модель имитирует пульс в отдельной части кровеносного сосуда и состоит из двух частей: модели брюшной аорты и устройства, создающего пульсовую волну.

По мнению замдиректора по научной работе Центра диагностики и телемедицины ДЗМ Антона Владзимирского, создание медицинских фантомов является примером того, как наука напрямую работает на качество обучения медицинских специалистов и, как следствие, на уровень медицинской помощи для пациентов.

«Фантом желудка позволяет отрабатывать сразу несколько ключевых навыков: от УЗИ‑диагностики до биопсии. Статистика по заболеваниям органов ЖКТ говорит, что все меры улучшения качества их диагностики и лечения крайне важны, — уточнил эксперт. — А пульсирующий фантом артериального сосуда дает возможность увидеть внешне, при пальпации и при использовании компьютерной томографии разницу между нормальной пульсацией и измененной. Неравномерный или интенсивный пульс — один из симптомов аневризмы. Это очень опасное состояние для жизни человека». По его словам, врач должен безупречно распознавать такие риски, а тренировка на реалистичном фантоме позволяет закрепить это умение.