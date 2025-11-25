Объем выданных потребкредитов сократился в 2025 году почти на 50%
Объем выдачи потребительских кредитов в России с января по октябрь 2025 года сократился на 48,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время было выдано 16 млн кредитов на общую сумму 2,53 трлн руб. Средняя сумма займа увеличилась на 6% и составила 160,4 тыс. руб., а срок кредитования вырос до 26,4 месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе «Скоринг бюро».
Сильно сократился и рынок автокредитования — объем выдачи займов упал на 33,9%. Было оформлено 951,8 тыс. автокредитов на 1,289 трлн руб. Средняя сумма одного кредита достигла 1499 тыс. руб., что на 9,5% выше показателей прошлого года, а срок кредитования сократился до 68,3 месяца.
Наибольшее падение продемонстрировал рынок кредитных карт — их выдача сократилась на 51,1%. За десять месяцев было выпущено 10,9 млн карт с общим лимитом 1,118 трлн руб. Средний кредитный лимит уменьшился на 24% и составил 85,5 тыс. руб.
