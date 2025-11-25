Президиум Верховного суда сократили с 13 до 11 судей

Фото: Андрей Любимов / РБК

Пленум Верховного суда на заседании 25 ноября принял решение сократить состав президиума суда. Вместо 13 судей в него будут входить 11 судей, а кворум будет составлять шесть судей, передает корреспондент РБК с заседания под председательством главы суда Игоря Краснова.

Сейчас в президиум входят председатель Верховного суда, его заместители и судьи.

Как сообщил докладывавший по этому вопросу зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов, президиум Верховного суда состоял из 13 судей в составе председателя суда, его заместителей и судей и был установлен законом РСФСР в 1981 году и с тех пор не изменялся. При этом после принятия закона о Верховном суде Российской Федерации в 2014 году на протяжении более 10 лет фактический состав членов президиума составлял 10 человек в лице председателя, семи его заместителей и двух судей Верховного суда. Однако кворум по-прежнему считался от установленных регламентом 13 судей и составлял семь судей президиума.

В последнее время фактическая численность президиума составляет девять судей. В его состав в силу должности входят председатель суда Краснов и семь его заместителей — Петр Серков, Игорь Крупнов, Юрий Глазов, Владимир Давыдов, Юрий Иваненко, Владимир Хомчик, Сергей Рудаков. Также в президиум входит судья Николай Тимошин, возглавляющий Высшую квалификационную коллегию судей.

Заседание президиума Верховного суда, по регламенту, проводится не реже одного раза в месяц и считается правомочным, если на нем присутствует большинство членов. Постановления президиума принимаются большинством голосов членов, участвующих в заседании.