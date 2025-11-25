 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В России ударили первые 50-градусные морозы

Фото: Вадим Скрябин/ / ТАСС
Фото: Вадим Скрябин/ / ТАСС

Температура воздуха в Якутии опустилась ниже минус 50 градусов в ночь на вторник, 25 ноября. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Экстремально низкие температуры зафиксировали на метеостанции Юрты и в поселке Усть-Нера. «Самой холодной точкой на карте России сегодня стало село Делянкир, также входящее в состав Оймяконского улуса, там минимальная температура воздуха составила минус 50,7 градуса», — рассказал синоптик.

На Оймяконе, известном как полюс холода, было «теплее» — температура воздуха опустилась до минус 49,5 градуса.

Михаил Леус отметил, что морозы пришли в регион раньше срока. Средняя температура ноября ниже климатической нормы — в настоящий момент отрицательная температурная аномалия составляет 1,5–2 градуса.

«В столице Якутии под утро мороз окреп до минус 37,5 градуса, что на 8 градусов ниже климатической нормы и соответствует декабрю. В ближайшие ночи 50-градусные морозы сохранятся», — написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

А в Москве ранних морозов ждать не стоит. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, снежная холодная зима не придет в столицу как минимум до конца ноября. В ближайшую неделю температура будет около нуля градусов.

Анастасия Бычкова
морозы Россия климат
