Россиян в 2026 году ожидает семь сокращенных рабочих недель

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

В 2026 году в России будет семь сокращенных рабочих недель. Это следует из производственного календаря на предстоящий год.

Так, россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля в честь Дня защитника Отечества, а работать — четыре дня, с 24 по 27 февраля. Следующая короткая неделя ожидается с 10 по 13 марта. Далее короткие недели будут с 27 по 30 апреля, а также с 12 по 15 мая и с 8 по 11 июня.

Выходными также станут 4 ноября и 31 декабря. Соответственно, в ноябре рабочая неделя разделится на две части и продлится четыре дня. А в последнюю неделю декабря предстоит работать три дня.

При пятидневной рабочей неделе у россиян будет 118 выходных и праздничных, а также 247 рабочих дней. Субботу, 3 января, перенесут на пятницу, 9 января, а воскресенье, 4 января, — на четверг, 31 декабря 2026 года. Новогодние праздники продлятся 12 дней, с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года. Они станут рекордными за последние годы: например, в 2025-м россияне отдыхали 11 дней.

Кроме того, в 2026 году будет четыре предпраздничных рабочих дня: 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.