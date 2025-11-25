Helsingin Sanomat назвал мирный план США по Украине «унижением» НАТО

Фото: Reuters

Мирный план США по Украине стал «шоком» для Европы и «унижением» для НАТО, пишет финское издание Helsingin Sanomat.

По словам профессора международной политики Туомаса Форсберга, США — важнейшая страна НАТО, но США вели переговоры «словно со стороны». «Если НАТО распадется, то это произойдет в результате подобных действий», — считает он.

Президент США Дональд Трамп «готов осуществить главную мечту» России — предоставить ей право вето на расширение альянса, предлагаемый договор «ужасен с точки зрения Украины и Европы», а его реализация будет означать «капитуляцию», говорится в материале. «Настоящее унижение НАТО со стороны России», — считают авторы публикации.

При этом, говорится в статье, мирный план может оказаться близким к тому, на что Киеву в итоге придется согласиться, поскольку Германия и Франция находятся в сложной внутриполитической ситуации, а терпение европейцев по поводу поддержки Украины не безгранично. «Европейским лидерам может быть сложно объяснить некоторым избирателям, почему это мирное соглашение не было реализовано», — говорится в публикации.

«Не все заинтересованы в суверенитете Украины. Некоторые хотят мира и миллиардов долларов помощи, которые Украина получает для себя», — отмечают авторы публикации.

Подготовленный мирный план США по Украине состоит из 28 пунктов, среди которых уступки со стороны Киева, в том числе отказ от вступления в НАТО, вывод ВСУ из ДНР и ЛНР, сокращение численности армии. Кроме того, предполагается, что сам альянс обязуется не принимать Украину в НАТО и не размещать на ее территории свои войска. Киев и Вашингтон уже провели переговоры по поводу плана и объявили о корректировке его рамок. Россия получила документ, он может стать основной для урегулирования, заявил президент Владимир Путин.