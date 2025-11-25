Москвичей предупредили о снеге с дождем до конца недели
Жителей Москвы 25 ноября ждет пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».
Температура воздуха будет колебаться около одного градуса выше нуля, однако из-за влажности в 80% ощущаться такая погода будет гораздо прохладнее — примерно как −3 градуса. Ветер умеренный, южного направления, развивает скорость до 2 м/с, временами увеличиваясь на порывах до 5 м/с. Атмосферное давление держится на отметке 749 мм рт. ст., создавая стабильные условия.
До конца недели столица будет находиться под покровом облаков. Температура днем сохранится в диапазоне от −1 до 2 градусов, ночные показатели не опустятся ниже −3 градусов. Снег с дождем вероятен, но будет носить легкий характер. Атмосферное давление немного колеблется в пределах 745—750 мм рт. ст., однако обещает оставаться в привычных для региона значениях.
