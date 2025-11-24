Трамп поделился своим изображением в образе императора
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сделал репост картинки, сгенерированной нейросетями, на которой он изображен в образе императора.
Облаченный в золотые доспехи республиканец в царственной позе восседает на троне, верхушку которого венчает орел, аналогичный белоголовому орлану, являющимся главным элементом Большой печати США.
У ног Трампа находятся коленопреклоненные люди в деловых костюмах. Они похожи на канцлера Германии Фридриха Мерца, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
«Никто не избежит его правосудия», — гласит подпись к иллюстрации.
В мае Трамп опубликовал в Truth Social картинку, изображающую его в образе папы римского. Публикация была сделана в преддверии выборов главы Римско-католической церкви после смерти папы римского Франциска, скончавшегося 21 апреля в возрасте 88 лет.
На изображении республиканец облачен в белую сутану с католической митрой на голове и массивным золотым крестом на груди. Трамп не сопроводил публикацию подписью. До этого президент США пошутил, что хотел бы стать новым папой римским.
