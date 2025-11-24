 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп поделился своим изображением в образе императора

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сделал репост картинки, сгенерированной нейросетями, на которой он изображен в образе императора.

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Облаченный в золотые доспехи республиканец в царственной позе восседает на троне, верхушку которого венчает орел, аналогичный белоголовому орлану, являющимся главным элементом Большой печати США.

У ног Трампа находятся коленопреклоненные люди в деловых костюмах. Они похожи на канцлера Германии Фридриха Мерца, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. 

«Никто не избежит его правосудия», — гласит подпись к иллюстрации.

Трамп пошутил, что хотел бы стать новым папой римским
Политика
Дональд Трамп

В мае Трамп опубликовал в Truth Social картинку, изображающую его в образе папы римского. Публикация была сделана в преддверии выборов главы Римско-католической церкви после смерти папы римского Франциска, скончавшегося 21 апреля в возрасте 88 лет.

На изображении республиканец облачен в белую сутану с католической митрой на голове и массивным золотым крестом на груди. Трамп не сопроводил публикацию подписью. До этого президент США пошутил, что хотел бы стать новым папой римским.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дональд Трамп император соцсети
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп опубликовал сгенерированное ИИ видео с Роналду
Спорт
Трамп опубликовал созданное ИИ видео с арестом Обамы
Политика
Трамп опубликовал мем с полицейской погоней за Обамой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 03:27 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 03:27
Третий за ночь российский аэропорт приостановил полеты Общество, 03:39
Le Figaro узнала о планах Макрона ввести добровольную военную службу Политика, 03:29
NYT сообщила об изменениях в рабочей версии плана США после переговоров Политика, 03:09
Пушилин рассказал о ситуации на линии фронта в ДНР Политика, 02:49
Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров Политика, 02:33
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Трамп поделился своим изображением в образе императора Политика, 02:19
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Как кредиты бизнесу аномально выросли в октябре. Инфографика Финансы, 02:00
Рубио заявил о желании США согласовать мирный план «как можно скорее» Политика, 01:51
В Харькове возникли пожары после взрывов Политика, 01:43
СК отказал Борису Кузнецову в возвращении в Россию Политика, 01:19
Второй российский аэропорт за ночь приостановил полеты Политика, 01:09
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
CBS узнал о возможном визите Зеленского в США для обсуждения соглашения Политика, 00:33