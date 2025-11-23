 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Беспилотники заметили близ аэропорта Эйндховена на юге Нидерландов

Нидерландские силы атаковали беспилотники над авиабазой с ядерным оружием

Полеты в аэропорту Эйндховена приостанавливали примерно на два часа из-за обнаруженных в небе беспилотников, сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс в Х.

По его словам, ночью около воздушной гавани было замечено несколько дронов. По его словам, министерство обороны приняло меры против них, но из соображений безопасности ведомство не может сообщить детали.

Министр подчеркнул, что нарушение воздушного движения из-за дронов недопустимо.

Министерство обороны накануне, 22 ноября, сообщило, что приняло меры против беспилотников, замеченных над авиабазой Фолькель в провинции Северный Брабант на юге королевства. Это одна из основных баз блока для ядерного оружия.

«Военно-воздушные силы развернули оружие с земли для уничтожения дронов. Дроны скрылись, их так и не нашли», — говорится в сообщении.

В последние месяцы власти некоторых европейских стран заявляли о вторжении беспилотников в их воздушное пространство. Некоторые из них обвиняли Россию в причастности к этому. Москва никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО, говорил глава МИДа Сергей Лавров.

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Нидерланды дроны авиабаза
