ВС признал законным наказание за вождение после употребления катинонов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Верховный суд подтвердил, что управлять автомобилем после употребления катинонов нельзя. Суд оставил без изменений наказание в виде штрафа и лишения прав за вождение в состоянии психотропного опьянения.

Судьи рассмотрели дело, когда 17 апреля 2024 года инспектор ДПС остановил Lexus для проверки у водителя документов. Поведение водителя вызвало у него подозрение. Химико-токсикологическая экспертиза выявила в крови мужчины синтетические катиноны, которые в среде наркоманов называют солями.

Мировой суд признал нарушение административным и за управление транспортным средством в состоянии опьянения оштрафовал мужчину на 30 тысяч руб. и лишил водительских прав на год и девять месяцев.

Вышестоящие суды оставили решение мирового судьи в силе, и истец обратился в Верховный суд. ВС решил, что обнаруженные в крови заявителя катиноны включены в список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и являются психотропным веществом.

Суд признал правильными вынесенные нижестоящими судами решения, жалоба заявителя оставлена без удовлетворения.