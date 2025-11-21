 Перейти к основному контенту
Общество
0

ВС признал законным наказание за вождение после употребления катинонов

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Верховный суд подтвердил, что управлять автомобилем после употребления катинонов нельзя. Суд оставил без изменений наказание в виде штрафа и лишения прав за вождение в состоянии психотропного опьянения.

Судьи рассмотрели дело, когда 17 апреля 2024 года инспектор ДПС остановил Lexus для проверки у водителя документов. Поведение водителя вызвало у него подозрение. Химико-токсикологическая экспертиза выявила в крови мужчины синтетические катиноны, которые в среде наркоманов называют солями.

Мировой суд признал нарушение административным и за управление транспортным средством в состоянии опьянения оштрафовал мужчину на 30 тысяч руб. и лишил водительских прав на год и девять месяцев.

Вышестоящие суды оставили решение мирового судьи в силе, и истец обратился в Верховный суд. ВС решил, что обнаруженные в крови заявителя катиноны включены в список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и являются психотропным веществом.

Суд признал правильными вынесенные нижестоящими судами решения, жалоба заявителя оставлена без удовлетворения.

Катиноны — это класс химических соединений, относящихся к алкалоидам, обнаруженным в растении кат (Catha edulis), которое традиционно жуют в странах Восточной Африки и на Аравийском полуострове. Основным естественным соединением является катинон (β-кетоамфетамин), который оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему, сходное с амфетаминами, но проявляет менее выраженные токсические свойства. Кроме природных катинонов, широчайшее распространение получили их синтетические аналоги.

Эти вещества изготавливаются искусственно и употребляются для достижения психостимулирующего эффекта. По своему действию синтетические катиноны вызывают выброс нейромедиаторов (дофамина, серотонина и норадреналина), что, собственно, и обуславливает их эффект.

С начала 2010-х годов катиноны, особенно их синтетические производные, были внесены в списки запрещенных веществ во многих странах мира. В настоящее время подавляющее большинство катинонов (особенно синтетических) находятся под строгим международным контролем и запрещены из-за высокого риска зависимости, токсичности и психических расстройств. Современная медицина практически не использует катиноны в терапевтических целях, и они не входят в состав разрешенных лекарственных препаратов, за исключением отдельных случаев узкоспециализированных исследований.

Именно из-за этих рисков управлять транспортом или совершать другие ответственные действия после употребления катинонов категорически запрещено.

