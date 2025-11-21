Экс-главу МВД Ингушетии приговорили к 9 годам колонии по делу о митингах

Нальчикский городской суд вынес приговор бывшему министру внутренних дел Ингушетии Ахмеду Погорову, обвиняемому в организации массовых протестов против передачи земель Чечне. 62-летнего общественного деятеля приговорили к девяти годам лишения свободы, а прокуратура требовала для него 13 лет, сообщает «Фортанга».

Судебное заседание прошло в закрытом режиме, на которое допустили только адвокатов и близких родственников, хотя из Ингушетии для поддержки подсудимого прибыла делегация. Погоров находился под стражей с февраля 2021 года, практически все это время он провел в СИЗО.

Это дело связано с массовыми акциями протеста в Магасе в марте 2019 года, когда тысячи людей выступили против изменения границс Чеченской Республикой. События закончились столкновениями с силовиками и масштабными задержаниями. По данным правозащитников, в результате преследований более 50 человек стали фигурантами уголовных дел, около 200 человек привлекли к административной ответственности.