С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество
0

Экс-главу МВД Ингушетии приговорили к 9 годам колонии по делу о митингах

Нальчикский городской суд вынес приговор бывшему министру внутренних дел Ингушетии Ахмеду Погорову, обвиняемому в организации массовых протестов против передачи земель Чечне. 62-летнего общественного деятеля приговорили к девяти годам лишения свободы, а прокуратура требовала для него 13 лет, сообщает «Фортанга».

Судебное заседание прошло в закрытом режиме, на которое допустили только адвокатов и близких родственников, хотя из Ингушетии для поддержки подсудимого прибыла делегация. Погоров находился под стражей с февраля 2021 года, практически все это время он провел в СИЗО.

Это дело связано с массовыми акциями протеста в Магасе в марте 2019 года, когда тысячи людей выступили против изменения границс Чеченской Республикой. События закончились столкновениями с силовиками и масштабными задержаниями. По данным правозащитников, в результате преследований более 50 человек стали фигурантами уголовных дел, около 200 человек привлекли к административной ответственности.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
приговор суд прокуратура Ингушетия заседание СИЗО
