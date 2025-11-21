Президент ОАЭ сфотографировал премьера Канады вместо фотографа. Видео
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Заид Аль Нахайян взял в руки камеру фотографа и сам сделал снимки премьер-министра Канады Марка Карни во время официального визита в Абу-Даби.
Издания Khaleej Times и Gulf News расценили жест президента как «спонтанный» и «теплый».
Встреча официально прошла в резиденции Qasr Al Shati, стороны подписали соглашение о защите инвестиций и объявили старт новой стратегии сотрудничества в технологиях, экологии и образовании.
