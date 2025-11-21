 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Президент ОАЭ сфотографировал премьера Канады вместо фотографа. Видео

Президент ОАЭ сам сфотографировал премьера Канады вместо фотографа

Президент ОАЭ сфотографировал премьера Канады вместо фотографа. Видео
Video

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Заид Аль Нахайян взял в руки камеру фотографа и сам сделал снимки премьер-министра Канады Марка Карни во время официального визита в Абу-Даби.

Издания Khaleej Times и Gulf News расценили жест президента как «спонтанный» и «теплый».

Встреча официально прошла в резиденции Qasr Al Shati, стороны подписали соглашение о защите инвестиций и объявили старт новой стратегии сотрудничества в технологиях, экологии и образовании.

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Александра Озерова
ОАЭ Канада переговоры фотография
