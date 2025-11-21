В Санкт-Петербурге сгорел автомобиль Rolls-Royce
Автомобиль Rolls-Royce загорелся в пятницу в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Пожарные тушили люксовое авто больше часа, сообщает местное ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании автомобиля в Петроградском районе поступило в 1:11. «В легковом автомобиле марки Rolls-Royce происходило горение моторного отсека и салона», — уточнили в МЧС.
Пожар был ликвидирован в 2:21, к тушению привлекли две единицы техники и десять человек личного состава.
