В Санкт-Петербурге сгорел автомобиль Rolls-Royce

Автомобиль Rolls-Royce загорелся в пятницу в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Пожарные тушили люксовое авто больше часа, сообщает местное ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании автомобиля в Петроградском районе поступило в 1:11. «В легковом автомобиле марки Rolls-Royce происходило горение моторного отсека и салона», — уточнили в МЧС.

Пожар был ликвидирован в 2:21, к тушению привлекли две единицы техники и десять человек личного состава.