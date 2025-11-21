В Берлине назвали мирный план Трампа «списком вопросов» для обсуждения

Вадефуль: план США по миру на Украине — это список вопросов для обсуждения

Йоханн Вадефуль (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал представленный США план урегулирования российско-украинского конфликта не окончательным документом. По его словам, это скорее «список вопросов», который требует безотлагательного обсуждения сторон, передает Reuters.

Министр подчеркнул, что решение о любых компромиссах останется за Киевом, и отметил, что мнение Германии совпадает с общей позицией Европы.

«Позиция Германии — это позиция Европы, а это значит, что мы поддерживаем Украину. Мы хотим обеспечить, чтобы Украина могла обсуждать эти вопросы с позиции силы», — заявил немецкий дипломат в Брюсселе, где он принимал участие в министерской встрече стран Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее в интервью телеканалу ZDF Вадефуль подчеркнул важную роль Европы как участника возможных переговоров России и Украины. По словам дипломата, о том же он заявил и спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу.

«Американская сторона очень внимательно следит за тем, чтобы Германия и вся Европа были включены в процесс. Мы выполняем эту роль, — пояснил глава МИД Германии и добавил: Чем раньше мы вступим в фазу переговоров, тем лучше».

Разработанный Вашингтоном новый план урегулирования конфликта на Украине состоит из 28 пунктов, о которых стало известно накануне. Среди них, в частности, признание Крыма, Луганска и Донецка российскими территориями; отказ Украины от вступления в НАТО на конституционном уровне; ограничение численности украинских войск и использование $100 млрд замороженных российских активов для восстановления Украины.

В Киеве документ раскритиковали, в Москве, в свою очередь, подчеркнули, что готовы, как и прежде, к диалогу, однако «предметно ничего в настоящий момент не обсуждается».