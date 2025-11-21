 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Берлине назвали мирный план Трампа «списком вопросов» для обсуждения

Вадефуль: план США по миру на Украине — это список вопросов для обсуждения
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Йоханн Вадефуль
Йоханн Вадефуль (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал представленный США план урегулирования российско-украинского конфликта не окончательным документом. По его словам, это скорее «список вопросов», который требует безотлагательного обсуждения сторон, передает Reuters.

Министр подчеркнул, что решение о любых компромиссах останется за Киевом, и отметил, что мнение Германии совпадает с общей позицией Европы.

«Позиция Германии — это позиция Европы, а это значит, что мы поддерживаем Украину. Мы хотим обеспечить, чтобы Украина могла обсуждать эти вопросы с позиции силы», — заявил немецкий дипломат в Брюсселе, где он принимал участие в министерской встрече стран Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее в интервью телеканалу ZDF Вадефуль подчеркнул важную роль Европы как участника возможных переговоров России и Украины. По словам дипломата, о том же он заявил и спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу.

«Американская сторона очень внимательно следит за тем, чтобы Германия и вся Европа были включены в процесс. Мы выполняем эту роль, — пояснил глава МИД Германии и добавил: Чем раньше мы вступим в фазу переговоров, тем лучше».

Разработанный Вашингтоном новый план урегулирования конфликта на Украине состоит из 28 пунктов, о которых стало известно накануне. Среди них, в частности, признание Крыма, Луганска и Донецка российскими территориями; отказ Украины от вступления в НАТО на конституционном уровне; ограничение численности украинских войск и использование $100 млрд замороженных российских активов для восстановления Украины.

В Киеве документ раскритиковали, в Москве, в свою очередь, подчеркнули, что готовы, как и прежде, к диалогу, однако «предметно ничего в настоящий момент не обсуждается».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Денис Малышев
Германия мирный план США Стив Уиткофф Владимир Зеленский Россия
Материалы по теме
Мерц поменял свои планы на день из-за мирного плана Трампа
Политика
Лидеры ЕС и Зеленский назвали отправную точку для переговоров о мире
Политика
Зеленский заявил депутатам, что не знал о происходящем «за его спиной»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 16:44 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 16:44
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Туристам с лайнера Astoria Grande заплатят по €25 за пропуск Стамбула Общество, 16:54
WP узнала, что некоторые пункты мирного плана просил поменять Зеленский Политика, 16:53
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 16:53
Mercedes-Benz показал концепт AMG GT с двигателями на 1340 сил Авто, 16:52
Ферстаппен в шутку предложил отправить действующие правила F1 в шредер Спорт, 16:51
WP сообщила, что для сделки Трампа нужны «месяцы кропотливых переговоров» Политика, 16:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Организаторы «Золотой Маски» назвали номинантов на премию Общество, 16:48
Акции оборонных компаний ЕС рухнули на фоне новостей о мирном плане США Политика, 16:47
В Воронеже рядом с дачами обнаружили неразорвавшиеся блоки ракет Политика, 16:44
Высотность определяет среду: в чем особенности среднеэтажной застройки Недвижимость, 16:43
Президент ОАЭ сфотографировал премьера Канады вместо фотографа. Видео Политика, 16:41
На участке Транссиба восстановили движение поездов после схода вагонов Общество, 16:40
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37