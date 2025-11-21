Умер актер Спенсер Лофранко, известный по фильму «Кодекс Готти»
Канадский актер Спенсер Лофранко, известный по роли в фильме «Кодекс Готти» с Джоном Траволтой, скончался 18 ноября в возрасте 33 лет, сообщает Forbes.
Новость о смерти Лофранко подтвердил его брат Сантино, опубликовавший в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) прощальное сообщение.
«Легендарному @roccowinning. Мой брат. Ты прожил жизнь, о которой многие могли только мечтать. Ты изменил жизни людей, и теперь ты с Богом», — написал он.
Причина смерти актера не установлена. Расследование продолжается.
Спенсер Лофранко родился 18 октября 1992 года в Торонто. Он дебютировал в кино в 2013 году в романтической комедии «Миддлтон». В 2014 году сыграл в биографической драме Анджелины Джоли «Несломленный», в 2018-м — с Джоном Траволтой в фильме «Кодекс Готти».
