Глава СК поручил возбудить дело после нападений таксистов в Москве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с противоправными действиями водителей такси в районе Новоясеневского автовокзала в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Поводом для реакции следственных органов стали публикации в социальных сетях об агрессивном поведении таксистов-мигрантов. В частности, сообщалось, что один из них напал на женщину и применил перцовый баллончик, отметили в пресс-службе.
Следственными органами СК по Москве организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК (хулиганство).
2 ноября в жилом комплексе «Филатов луг» в Новой Москве произошел массовый конфликт с участием мигрантов. В ходе потасовки участники бросали друг в друга колющие и режущие предметы, включая топор. Сообщалось также, что одному из мужчин, который пытался снять происходящее на телефон, приставили нож к горлу, потребовав прекратить съемку. Однако ему удалось уехать невредимым.
