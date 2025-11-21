 Перейти к основному контенту
0

Глава СК поручил возбудить дело после нападений таксистов в Москве

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с противоправными действиями водителей такси в районе Новоясеневского автовокзала в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для реакции следственных органов стали публикации в социальных сетях об агрессивном поведении таксистов-мигрантов. В частности, сообщалось, что один из них напал на женщину и применил перцовый баллончик, отметили в пресс-службе.

Следственными органами СК по Москве организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК (хулиганство).

Массовая потасовка мигрантов с ножами и топорами произошла в Новой Москве
Общество

2 ноября в жилом комплексе «Филатов луг» в Новой Москве произошел массовый конфликт с участием мигрантов. В ходе потасовки участники бросали друг в друга колющие и режущие предметы, включая топор. Сообщалось также, что одному из мужчин, который пытался снять происходящее на телефон, приставили нож к горлу, потребовав прекратить съемку. Однако ему удалось уехать невредимым.

