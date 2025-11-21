 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Родители назвали приемлемый уровень оплаты подработки для своего ребенка

Практически половина родителей (49%) считают, что нормальный ежемесячный доход для их детей должен составлять от 10 до 20 тыс. руб., следует из опроса группы «Ренессанс Страхование», с результатами которого ознакомился РБК.

В опросе приняли участие более 1,7 тыс. россиян с детьми, проживающих в городах-миллионниках России.

Еще 18% родителей отметили, что дети должны зарабатывать не менее 20–30 тыс. руб. в месяц, 15% называют приемлемым уровень в 5–10 тыс. руб., а 11% — в 30–50 тыс. руб.

При этом, согласно ответам родителей, чьи дети работают, только 23% подрабатывающих подростков получают больше 20 тыс. руб. От 10 до 15 тыс. руб. зарабатывают 27% несовершеннолетних, и менее 5 тыс. руб. зарабатывают 23% подростков, хотя лишь 4% родителей считают такую сумму нормальной оценкой труда.

Большинство родителей заявили, что начинать зарабатывать стоит в школьном возрасте. Так, 42% считают оптимальным возрастом для первой подработки 15–16 лет, 23% — 13–14 лет, а 21% — 16–17 лет.

При этом абсолютное большинство опрошенных высказались против того, чтобы подработка детей мешала учебе — категорическое «нет» высказали 45% опрошенных, 34% отметили, что вряд ли бы дали детям такую свободу выбора. Почти каждый пятый (16%) оценил бы влияние занятости на оценки, а 4% — перспективы, следует из опроса.

Подростки стали массово подавать резюме на подработку по двум профессиям
Общество
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

В целом, лишь 3% опрошенных родителей негативно относятся к идее, чтобы их ребенок подрабатывал. Еще 53% проявляют нейтралитет и считают, что ребенок должен исходить из собственных желаний. Почти треть (29%) отмечают, что с определенного возраста это крайне необходимо, а 15% респондентов считают, что подработка может помочь с освоением профессии, которую планирует получить их ребенок.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Александра Озерова
работа опросы родители заработок несовершеннолетние
Материалы по теме
Подростки стали массово подавать резюме на подработку по двум профессиям
Общество
Большинство россиян выступили за трудоустройство подростков
Общество
Эксперты нарисовали «портрет» ищущего подработку россиянина
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 04:13 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 04:13
Родители назвали приемлемый уровень оплаты подработки для своего ребенка Общество, 04:08
Пентагон направил почти $30 млн из помощи Украине в производство США Политика, 03:50
Трамп снизил пошлины на некоторые виды сельхозпродукции из Бразилии Политика, 03:42
В Минэк увидели в запрете скидок на маркетплейсах удар по покупателям Общество, 03:19
Аэропорты Саратова и Тамбова ввели ограничения на полеты Политика, 02:51
Вильфанд сообщил, что почти всю Россию покрыло снегом Общество, 02:40
Глава МИД ФРГ заявил, что обсудил с Уиткоффом конкретные идеи по Украине Политика, 02:34
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Небензя заявил, что у ЕС не осталось средств для финансирования Украины Политика, 02:22
Финляндия задумалась восстановить «болотные ловушки» на границе с Россией Политика, 01:48
Мирный план Трампа по Украине, по версии Гончаренко. Полный текст Политика, 01:32
Как выглядит предложенный США план, и почему он вызвал разногласия Политика, 01:20
США пригрозили России санкциями и продолжением поставок оружия Украине Политика, 01:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00