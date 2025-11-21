Родители назвали приемлемый уровень оплаты подработки для своего ребенка

Практически половина родителей (49%) считают, что нормальный ежемесячный доход для их детей должен составлять от 10 до 20 тыс. руб., следует из опроса группы «Ренессанс Страхование», с результатами которого ознакомился РБК.

В опросе приняли участие более 1,7 тыс. россиян с детьми, проживающих в городах-миллионниках России.

Еще 18% родителей отметили, что дети должны зарабатывать не менее 20–30 тыс. руб. в месяц, 15% называют приемлемым уровень в 5–10 тыс. руб., а 11% — в 30–50 тыс. руб.

При этом, согласно ответам родителей, чьи дети работают, только 23% подрабатывающих подростков получают больше 20 тыс. руб. От 10 до 15 тыс. руб. зарабатывают 27% несовершеннолетних, и менее 5 тыс. руб. зарабатывают 23% подростков, хотя лишь 4% родителей считают такую сумму нормальной оценкой труда.

Большинство родителей заявили, что начинать зарабатывать стоит в школьном возрасте. Так, 42% считают оптимальным возрастом для первой подработки 15–16 лет, 23% — 13–14 лет, а 21% — 16–17 лет.

При этом абсолютное большинство опрошенных высказались против того, чтобы подработка детей мешала учебе — категорическое «нет» высказали 45% опрошенных, 34% отметили, что вряд ли бы дали детям такую свободу выбора. Почти каждый пятый (16%) оценил бы влияние занятости на оценки, а 4% — перспективы, следует из опроса.

В целом, лишь 3% опрошенных родителей негативно относятся к идее, чтобы их ребенок подрабатывал. Еще 53% проявляют нейтралитет и считают, что ребенок должен исходить из собственных желаний. Почти треть (29%) отмечают, что с определенного возраста это крайне необходимо, а 15% респондентов считают, что подработка может помочь с освоением профессии, которую планирует получить их ребенок.