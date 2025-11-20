Путин обратился к патриарху Кириллу: «Чайком угостите?»
Президент России Владимир Путин попросил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла угостить его чаем в ходе встречи в Кремле, передает пресс-служба Кремля.
В начале встречи глава государства поздравил патриарха с днем рождения. После Путин спросил: «Чайком угостите?»
«С удовольствием», — ответил патриарх Кирилл. 20 ноября патриарху исполнилось 79 лет.
Последняя личная встреча президента России Владимира Путина с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом прошла 22 апреля 2025 года. На встрече также присутствовал Патриарх Сербский Порфирий. Как сообщала пресс-служба Кремля, российский лидер подчеркивал особый характер российско-сербских отношений и отмечал вклад Сербской православной церкви в развитие межгосударственных связей.
