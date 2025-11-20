Захарова обвинила НАТО в планах ограничить перевозки России через Балтику
В НАТО хотят как можно сильнее ограничить морские грузоперевозки в интересах России через Балтийское море, заявила в интервью «РИА Новости» официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Этой цели служит запуск в 2025 году миссии НАТО «Балтийский часовой», пояснила она.
«В первую очередь союзники по НАТО хотят поставить под контроль, а затем и максимально ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России», — сказала Захарова.
Представитель МИДа уточнила, что в течение долгого времени Балтика была зоной эффективного сотрудничества многих стран и все возникающие противоречия разрешались «исключительно мирными средствами».
Однако сейчас Балтика стала регионом конфронтации, которая резко обострилась после вступления в альянс Финляндии и Швеции.
Материал дополняется
