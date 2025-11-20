Нарышкин заявил об «опасных метастазах нацизма» на Украине и в Европе
Угроза неонацизма остается актуальной, а «опасные метастазы нацизма» присутствуют на Украине и в некоторых странах Европы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на международном форуме «Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет» в Москве.
Выступая перед журналистами, он напомнил, что ровно 80 лет назад в Нюрнберге начался процесс над главными нацистскими преступниками.
«Нюрнбергский трибунал был призван увенчать победу антигитлеровской коалиции и дать правовую и моральную оценку преступной нацистской идеологии. Трибунал исполнил по истине историческую миссию», — отметил Нарышкин.
«К сожалению, угроза неонацизма по-прежнему актуальной. Сегодня мы наглядно видим опасные метастазы нацизма на Украине и в ряде европейских стран», — заявил глава СВР.
В сентябре 2021 года Зеленский говорил: «У народа Украины не может быть зародышей антисемитизма и нацизма на генетическом уровне. Не может быть его ни в сердце, ни в душе украинского народа, пережившего на своей земле Бабий Яр». Он объяснял это событиями, которые пришлось пережить самим украинцам в годы Второй мировой войны.
Нюрнбергский процесс стал первым в истории международным судом над главными военными преступниками. 8 августа 1945 года правительства СССР, США, Великобритании и Франции заключили соглашение об организации суда над главными военными преступниками, к которому позднее присоединились еще 19 государств.
Процесс, начавшийся 20 ноября 1945 года и продолжавшийся почти 11 месяцев, рассматривал преступления 24 высших руководителей нацистской Германии. Был поставлен вопрос о признании преступными целых государственных институтов — руководящего состава НСДАП, СС, СА, СД, гестапо, а также правительственного кабинета и Верховного командования.
30 сентября — 1 октября 1946 года суд вынес приговор. Обвиняемые были признаны виновными в тяжких преступлениях против мира и человечества. 12 человек трибунал приговорил к смертной казни через повешение, другие получили пожизненное заключение или длительные тюремные сроки. Трое подсудимых были оправданы.
Все 403 заседания трибунала были открытыми, работа суда широко освещалась в прессе и транслировалась по радио.
