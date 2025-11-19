Умер заслуженный артист России Сергей Десницкий

Сергей Десницкий (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

На 85-м году жизни скончался заслуженный артист России Сергей Десницкий, сообщила пресс-служба Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова 19 ноября.

«Сегодня ночью не стало заслуженного артиста России Сергея Глебовича Десницкого. Грядущей весной ему могло бы исполниться 85 лет», — говорится в сообщении.

Театр выразил соболезнования семье и друзьям артиста. О дате и месте прощания с Десницким станет известно позже.

Актер родился в 1940 году в Нижнем Новгороде. Окончил Школу-студию МХАТ в 1962 году, начал карьеру в «Современнике», но вскоре перешел в МХАТ, где служил почти 50 лет с небольшим перерывом в 1990-х годах. За это время он сыграл около 100 ролей, в том числе множество персонажей пьес Чехова в постановках Бориса Ливанова и Олега Ефремова, ассистентом которых Десницкий был на нескольких спектаклях.

В 1999 году он возглавил Мемориальный Чеховский театр в Мелихове, где ставил спектакли по русской классике. Состоял в труппе МХТ до 2017 года, после чего сосредоточился на режиссуре и литературной работе. Среди его произведений — мемуары «Сквозное действие любви» и роман «Братья Петр и Павел».

В последние годы жизни Десницкий сотрудничал с МХАТ имени Горького, где поставил спектакль на основе переписки Чехова и Ольги Книппер и был режиссером в восстановлении «Трех сестер» Владимира Немировича-Данченко.