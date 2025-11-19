 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Азербайджанская танцовщица Роза Джалилова умерла на 97-м году жизни

Умерла азербайджанская танцовщица и балетмейстер Роза Джалилова
Роза Джалилова
Роза Джалилова (Фото: Roza Cəlilova / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Азербайджанская танцовщица, хореограф-балетмейстер Роза Джалилова скончалась 19 ноября на 97-м году жизни. Об этом сообщает агентство Report.

О смерти Джалиловой рассказала ее семья. Церемония прощания с артисткой состоялась в мечети Тезепир в Баку в среду, 19 ноября. На церемонии присутствовали члены ее семьи, друзья, коллеги, а также сотрудники Министерства культуры Азербайджана.

Джалилову похоронили на Ясамальском кладбище в Баку.

Умерла народная артистка РСФСР балерина Алла Осипенко
Общество
Алла Осипенко

Роза Джалилова родилась в 1929 году в азербайджанском городе Губа. В 1947 году она окончила классическое отделение Бакинского хореографического училища, после чего работала в балетной труппе Азербайджанского театра оперы и балета имени М.Ф. Ахундова.

В 1949 году перешла в Ансамбль песни и танца Азербайджанской государственной филармонии, которым позднее руководила с 1965 по 1975 год. Джалилова исполняла национальные танцы и танцы народов мира.

В 1989 году артистка основала ансамбль песни и танца «Гюлистан».

Джалилова была удостоена званий заслуженной артистки Азербайджанской ССР (1959) и народной артистки Азербайджана (2007). С 2002 года получала персональную пенсию президента Азербайджана.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Азербайджан смерть балет
