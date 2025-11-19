 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Президент Xiaomi предупредил, что смартфоны станут дороже

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Китайская компания Xiaomi предупредила, что из-за проблем на рынке памяти ее устройства, в первую очередь смартфоны, могут подорожать — из-за резкого увеличения стоимости чипов. Об этом сообщил журналистам президент корпорации Лу Вейбинг.

«Я ожидаю, что в следующем году давление будет гораздо сильнее, чем в этом. <...> Некоторое давление, возможно, придется снимать за счет повышения цен, но этого будет недостаточно», — сказал он (цитата по Reuters).

Агентство отмечает, что крупнейшие производители памяти переориентировали свои производственные мощности на корпоративных заказчиков и сократили выпуск микросхем, используемых в «розничных» гаджетах.

Основанная в 2010 году, Xiaomi начинала с создания пользовательских прошивок для устройств на Android, но с годами стала самым успешным китайским поставщиком смартфонов на мировом рынке. Ее самые первые смартфоны продавались дешево на фоне ближайших конкурентов.

В конце октября Xiaomi представила смартфоны Redmi K90, пользователи отметили рост цен. В ответ Лу Вейбинг, заявил, что все дело в росте цен на память. «Мы не можем изменить тенденции глобальных цепочек поставок, а рост расходов гораздо выше ожидаемого и будет продолжаться», — сказал он.

Xiaomi пропустит поколение смартфонов ради конкуренции с Apple
Технологии и медиа
Фото:TY Lim / Shutterstock

В конце сентября тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников, увеличила расценки на выпуск интегральных микросхем. Незадолго до этого Вашингтон отозвал у TSMC разрешение на поставки в Китай оборудования для чипов, сообщал Bloomberg.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Xiaomi смартфоны техника рост цен гаджет
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Россиянам напомнили размер индексации страховых пенсий с января Экономика, 18:26
Эрдоган заявил, что Турция «не чувствует зависти» к чужим территориям Политика, 18:23
Бизнесмену Бойко-Великому дали 15,5 лет по делу о преступном сообществе Бизнес, 18:22
Secure by Design: как меняется подход к созданию защищенного ПО Тренды, 18:22
Власти Германии урезали социальные пособия беженцам с Украины Политика, 18:21
Совет директоров «ЕвроТранса» рекомендовал дивиденды с доходностью 7% Инвестиции, 18:17
Тренды HoReCa: как прошла новая встреча бизнес-клуба «Дело в тебе» Отрасли, 18:15
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
НАБУ приостановило обнародование материалов по делу Миндича Политика, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
CNN узнал, кто руководит переговорами США и России по миру на Украине Политика, 18:08
В центре Москвы загорелась квартира в многоэтажке Общество, 18:04
ЦБ опустил курс доллара на 20 ноября ниже ₽81 Инвестиции, 18:02
Кудашов фразой «очень скверно и неприятно» описал увольнение из «Динамо» Спорт, 18:02
Великобритания решила построить сеть заводов по производству боеприпасов Политика, 18:00