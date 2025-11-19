Президент Xiaomi предупредил, что смартфоны станут дороже

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Китайская компания Xiaomi предупредила, что из-за проблем на рынке памяти ее устройства, в первую очередь смартфоны, могут подорожать — из-за резкого увеличения стоимости чипов. Об этом сообщил журналистам президент корпорации Лу Вейбинг.

«Я ожидаю, что в следующем году давление будет гораздо сильнее, чем в этом. <...> Некоторое давление, возможно, придется снимать за счет повышения цен, но этого будет недостаточно», — сказал он (цитата по Reuters).

Агентство отмечает, что крупнейшие производители памяти переориентировали свои производственные мощности на корпоративных заказчиков и сократили выпуск микросхем, используемых в «розничных» гаджетах.

Основанная в 2010 году, Xiaomi начинала с создания пользовательских прошивок для устройств на Android, но с годами стала самым успешным китайским поставщиком смартфонов на мировом рынке. Ее самые первые смартфоны продавались дешево на фоне ближайших конкурентов.

В конце октября Xiaomi представила смартфоны Redmi K90, пользователи отметили рост цен. В ответ Лу Вейбинг, заявил, что все дело в росте цен на память. «Мы не можем изменить тенденции глобальных цепочек поставок, а рост расходов гораздо выше ожидаемого и будет продолжаться», — сказал он.

В конце сентября тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников, увеличила расценки на выпуск интегральных микросхем. Незадолго до этого Вашингтон отозвал у TSMC разрешение на поставки в Китай оборудования для чипов, сообщал Bloomberg.