На 91-м году жизни умер театровед Виталий Дмитриевский
На 91-м году жизни скончался Виталий Дмитриевский — доктор искусствоведения, театровед, социолог и педагог, посвятивший более 20 лет преподаванию в ГИТИСе, сообщили в телеграм-канале театрального института.
«Виталий Николаевич был вдохновителем, создателем, руководителем, подлинным лидером нового направления театроведческой и социологической работы в нашей стране», — отметили в публикации.
Виталий Дмитриевский родился в 1933 году в Ленинграде. В 1952 году окончил Ленинградское хоровое училище при академической капелле, до 1957 года преподавал музыкальные дисциплины и руководил хорами.
В 1966 году основал социологическую лабораторию по изучению театрального зрителя при Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Позже под его руководством была создана научно-исследовательская группа «Социология и театр».
С 1999 года Дмитриевский преподавал в московском ГИТИСе на кафедре менеджмента сценических искусств. Известен как автор работ о творчестве Федора Шаляпина. Научное наследие Дмитриевского включает около 300 публикаций, в том числе 16 монографий по истории, теории и социологии театра в России и за рубежом.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит
Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией
Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича
Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США
Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления
Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях