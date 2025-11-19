 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На 91-м году жизни умер театровед Виталий Дмитриевский

Виталий Дмитриевский
Виталий Дмитриевский (Фото: gitis_official / Telegram)

На 91-м году жизни скончался Виталий Дмитриевский — доктор искусствоведения, театровед, социолог и педагог, посвятивший более 20 лет преподаванию в ГИТИСе, сообщили в телеграм-канале театрального института.

«Виталий Николаевич был вдохновителем, создателем, руководителем, подлинным лидером нового направления театроведческой и социологической работы в нашей стране», — отметили в публикации.

Виталий Дмитриевский родился в 1933 году в Ленинграде. В 1952 году окончил Ленинградское хоровое училище при академической капелле, до 1957 года преподавал музыкальные дисциплины и руководил хорами.

В 1966 году основал социологическую лабораторию по изучению театрального зрителя при Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Позже под его руководством была создана научно-исследовательская группа «Социология и театр».

С 1999 года Дмитриевский преподавал в московском ГИТИСе на кафедре менеджмента сценических искусств. Известен как автор работ о творчестве Федора Шаляпина. Научное наследие Дмитриевского включает около 300 публикаций, в том числе 16 монографий по истории, теории и социологии театра в России и за рубежом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
театровед смерть
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Как правильно вести переговоры с китайскими партнерами Отрасли, 18:31
Россиянам напомнили размер индексации страховых пенсий с января Экономика, 18:26
Эрдоган заявил, что Турция «не чувствует зависти» к чужим территориям Политика, 18:23
Бизнесмену Бойко-Великому дали 15,5 лет по делу о преступном сообществе Бизнес, 18:22
Secure by Design: как меняется подход к созданию защищенного ПО Тренды, 18:22
Власти Германии урезали социальные пособия беженцам с Украины Политика, 18:21
Совет директоров «ЕвроТранса» рекомендовал дивиденды с доходностью 7% Инвестиции, 18:17
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Тренды HoReCa: как прошла новая встреча бизнес-клуба «Дело в тебе» Отрасли, 18:15
НАБУ приостановило обнародование материалов по делу Миндича Политика, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
CNN узнал, кто руководит переговорами США и России по миру на Украине Политика, 18:08
В центре Москвы загорелась квартира в многоэтажке Общество, 18:04
ЦБ опустил курс доллара на 20 ноября ниже ₽81 Инвестиции, 18:02
Кудашов фразой «очень скверно и неприятно» описал увольнение из «Динамо» Спорт, 18:02