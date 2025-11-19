На 91-м году жизни умер театровед Виталий Дмитриевский

Виталий Дмитриевский (Фото: gitis_official / Telegram)

На 91-м году жизни скончался Виталий Дмитриевский — доктор искусствоведения, театровед, социолог и педагог, посвятивший более 20 лет преподаванию в ГИТИСе, сообщили в телеграм-канале театрального института.

«Виталий Николаевич был вдохновителем, создателем, руководителем, подлинным лидером нового направления театроведческой и социологической работы в нашей стране», — отметили в публикации.

Виталий Дмитриевский родился в 1933 году в Ленинграде. В 1952 году окончил Ленинградское хоровое училище при академической капелле, до 1957 года преподавал музыкальные дисциплины и руководил хорами.

В 1966 году основал социологическую лабораторию по изучению театрального зрителя при Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Позже под его руководством была создана научно-исследовательская группа «Социология и театр».

С 1999 года Дмитриевский преподавал в московском ГИТИСе на кафедре менеджмента сценических искусств. Известен как автор работ о творчестве Федора Шаляпина. Научное наследие Дмитриевского включает около 300 публикаций, в том числе 16 монографий по истории, теории и социологии театра в России и за рубежом.